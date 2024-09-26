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美股漲跌互見靜待物價指數 法人：股市波動加大

中央社／ 台北26日電

市場靜待美國8月個人消費支出物價指數（PCE）數據，美股收盤互有漲跌；台股25日受惠台積電收復千元關卡，指數上漲329.82點，收在22761.6點，法人分析，通膨降溫，但美國就業數據仍會是矚目焦點，股市波動恐因經濟表現而加大。

投資人靜待本週將公布的美國8月個人消費支出物價指數（PCE）數據，此為聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，美股主要指數今天收盤互有漲跌。

道瓊工業指數下挫0.7%、標準普爾500指數下跌0.19%、以科技股為主的那斯達克指數揚升0.04%、費城半導體指數上漲0.8%。

台股25日反彈攻高，集中市場指數終場上漲329.82點，收在22761.6點，成功收復8月初股災留下的跳空缺口，衝上7月底來高點，成交值相對放大至新台幣4362.01億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資買超347.39億元，已連續第5個交易日站在買方，自營商也大買128.21億元，本土投信同步買超22.52億元。

法人分析表示，聯準會果斷降息兩碼，釋出寬鬆周期的鴿派訊號，除了顯示通膨降溫的信心，更重要是希望提振勞動市場，延續景氣榮景，或許美國經濟有望朝軟著陸方向前進，但後續就業數據仍會是矚目焦點，畢竟隨著公債殖利率曲線由倒掛轉為正常，股市波動恐因經濟表現而加大。

台股部分，法人指出，受惠台積電封閉7月18日後所有空方缺口，「一夫當關」拉抬大盤站回季線，不過目前超過6成個股位於季線下方，顯示市場心態保守居多，10月還有美國大選前民調影響，預料後市難脫箱型整理格局。

台積電 台股 美國經濟

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