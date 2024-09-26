AI 創新科技需求勁 台股迎第4季旺季行情

台股受全球金融市場震盪影響，第3季急跌修正後，W底打底成型，逐步站穩第二隻腳，統計近十年台股各季度表現，第3季修正機率大，平均變動為-1.84%，第4季上漲機率最高，且平均變動幅度達4.86%。第一金投信提醒，下半年台股行情先蹲後跳，受惠美國啟動預防性降息，美台企業獲利穩健，AI資本投資持續成長，創新科技需求暢旺，台股可望迎接第4季旺季行情。

9月份FOMC會議決議啟動預防性降息，且降息幅度達2碼，從利率預測的中位數觀察，至今、明年底仍可望有2至6碼的降息幅度，第一金投信觀察，美國聯準會1980年至2019年啟動預防性降息，半年至一年後，美股及台股皆見上揚表現，預防性降息對股市帶來資金挹注正面效應，標普500指數在首次降息後半年平均漲幅達12%，台股在首次降息後一年平均漲幅更逼近40%。

台股7、8月急跌主要受到外部資金面與情緒面因素影響，非經濟體質改變，第一金投信指出，從內外部環境，美股今年下半年獲利成長動能略見趨緩，但明、後年則可望再攀創新高，台股獲利動能強勁，特別在電子業的今、明年成長率仍高達兩成以上，景氣對策信號雖由6月紅燈回到7月黃紅燈，整體景氣仍在成長趨勢，包括股市、機械電機設備進口，與批發零售餐飲等仍見熱絡。

產業面觀察，儘管AI科技股價在下半年相對震盪，包括：費半指數、那斯達克指數等，股價自高檔區向下修正，第一金投信分析，上半年在消費電子需求較為疲弱的情形，將隨AI PC、AI手機等AI應用端下半年持續提升，整體晶圓代工廠產能利用率將回升至８成以上；各行各業AI資本投資需求擴大，像是AI 伺服器營收挹注成長、、AI封裝產能CoWoS大幅擴建、散熱產值也呈現大幅成長。

第四季全球關注的美國總統大選，將在11月出爐，第一金投信說明，隨選舉逼近，選情可望更趨明朗，政治不確定性隨之沉澱，台股受美國選情干擾也可望逐漸鈍化，回到基本面行情表現，歷年第四季台股受惠旺季行情效應，加上此波美國預防性降息資金行情加乘效應，產業面也迎接AI擴大應用及變現階段，台股在第三季經歷波段修正，可望迎蓄積能量再成長。