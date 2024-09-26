台股外資大買 量能回來了 指數攀兩個月高點

台股昨（25）日氣勢如虹，在外資擴大買超力道、大買347.3億元下，加權指數終場大漲329點、收22,761點，為兩個月來的高點，並寫下台積電（2330）重返千元、19大類股全面收紅、量能擴大至4,481億元等三亮點。

三大法人昨天同站買方，共買超497億元，其中外資買超347.3億元，連五買，累計買超1,077.7億元；投信買超21.4億元，連28買，累計買超1,143.2億元；自營商買超128.2億元，連三買，累計買超181.4億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超112.5億元。

受到美股大漲激勵，昨日台股跳空開高，尤其台積電吸引外資連五日買超，昨天買超張數逾4.8萬張，推升台積電股價攀高，昨天重登千元大關，終場收在1,005元，上漲18元，市值攀升至26兆元。

台股25日觀盤重點 圖／經濟日報提供

在台積電帶動下，權值股大漲，19大類股全面收紅，其中尤以航運股大漲2.8%最為強勢，電機機械、塑膠、線纜、其他等類股也都漲逾2%，表現相當亮眼。

族群中，機器人、營建、AI等紛紛走強，AI漲2%、半導體漲1.8%，成為匯聚多頭的人氣指標；千金股則漲多跌少，其中以創意、力旺強鎖漲停最突出，檔數在台積電站上千元後，增至15檔。

昨天加權指數收在22,761點，大漲329點，為波段新高，且成交金額重回4,000億元以上，達4,481億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

法人表示，由於台指期近來持續呈現正價差，預示市場對於台股後市正向樂觀，再加上今年來成交口數突破3億口大關，全年不排除將創新高、挑戰4億口 ，在期貨市場率先量價俱揚下，將牽引台股後市還有上行的空間。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、本土投信台股研究團隊的看法，9月向來為台股淡季，第4季起迎接電子股旺季，電子股將重回主流地位。短線先觀察加權指數是否持續放量、且指數守穩季線之上；如果指數帶量持續站穩季線之上，後續大盤可偏多看待，反之行情將橫盤整理，維持類股輪動局面。