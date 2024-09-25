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台股將進入Q4旺季 外資翻空為多！連續五日買超

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
台股即將進入第4季旺季，外資提前布局卡位，自19日以來連續五個交易日買超，累計買超金額逾千億元，達1,077.7億元。本報資料照片
台股即將進入第4季旺季，外資提前布局卡位，自19日以來連續五個交易日買超，累計買超金額逾千億元，達1,077.7億元。本報資料照片

台股即將進入第4季旺季，外資提前布局卡位，自19日以來連續五個交易日買超，累計買超金額逾千億元，達1,077.7億元，買超聚焦電金傳權值指標股，包括台積電（2330）、鴻海、新光金、國泰金、長榮航等，也是推升台股站上季線的重要推手。

統計外資近五日來買超的前20名個股，包括新光金、長榮航、元大台灣價值高息、國泰金、長榮、復華台灣科技優息、萬海、台積電、開發金、富邦金、玉山金、群創、亞泥、中信中國高股息、鴻海、群益優選非投等債、元大滬深300正2、華新、台塑、陽明等，買超張數都逾2萬張。

觀察外資布局的個股中，除了占權值高的電子股以外，中國大陸開始新一輪經濟刺激措施，中概題材或原物料相關的塑膠、水泥，受惠美東碼頭工人罷工威脅，可望調漲運價的航運股，以及高股息ETF也獲得青睞。

法人表示，隨美國聯準會啟動降息循環，「美元貶、非美貨幣升」已成趨勢，除了市場風險偏好提升外，資金也將潮湧新興市場，台股後市在外資買盤不斷簇擁下，預期將節節高升。在外資翻空為多下，台股量能持續擴增站穩 20 日均量，價格正式站上 60 日均線反壓，8 月下旬整理平台也正式突破，短中期均線糾結後開始走揚，指數在 22,500 點附近形成強力支撐，近期成交金額若能控制於 4,500 億元左右，將有利指數多頭延續。

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