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證交所舉辦第21屆「校園證券投資智慧王」競賽活動 總獎金超過80萬元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所舉辦第21屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，冠軍隊伍獨得12萬元，總獎金超過80萬元。圖/臺灣證券交易所提供
證交所舉辦第21屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，冠軍隊伍獨得12萬元，總獎金超過80萬元。圖/臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已於2024年9月24日起開始報名，這次特別提高網路初賽完賽隊伍獎勵金的中獎名額及總決賽獎金名額，總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名，報名不限財金系所，往年也有護理系、體育系、藝術系等同學報名參加。

證券投資智慧王活動報名時間自9月24日起至10月31日止，網路初賽訂於11月13至15日連續3天舉行，12月上旬辦理各區(北一、北二、中、南區)實地複賽，各區複賽前三名隊伍，將於12月24日齊聚證交所（臺北101大樓），參加總決賽活動，爭取最高榮譽及12萬元獎學金。各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍及交換生），三人即可組隊報名參加(同校不限年級、系所，大學及碩博士生亦可混搭)，詳細活動辦法請參閱該活動官網https://act.twse.com.tw/wisdom/，有興趣進一步了解競賽活動的大專院校及系所，亦可電洽活動承辦單位服務專線：(02)2397-1222分機334、335及337，將儘速安排專人擇期到校說明。

該活動連續舉辦21屆，透過寓教於樂的競賽方式將證券市場的ESG及ETF等相關知識融入競賽題目，深獲學界及業界肯定與支持，為全國大專院校學生年度重要賽事之一，歡迎各大專院校學生趕快組隊來拿獎金！

證交所

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