亞股亞債攻守兼備 掌握亞洲增長契機

從印度和東南亞的人口紅利，到亞洲區內人工智慧（AI）及能源轉型的發展，都證實亞洲經濟具長期結構性增長。富達國際指出，亞股亞債攻守兼備，能協助投資人掌握亞洲增長契機。

美國聯準會（Fed）降息2碼（即0.5個百分點），將為大部分亞洲央行提供降息空間。印尼央行甚至早於Fed，於同一周率先宣布降息1碼至6%，為三年多來首次降息。富達國際指出，投資人於降息周期應更有信心投資中長期優質債券，包括政府公債及投資等級企業債。

富達表示，美國經濟面臨挑戰，較可能反映於股市，如出口商獲利可能受衝擊。不過，股市仍有很多選擇，特別是受惠於AI、能源轉型和供應鏈轉移的企業。富達更關注企業評價及防禦性，有利於投資組合抵禦短期進一步衝擊。

富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，亞洲市場前景也取決於中國大陸及日本兩大經濟體表現。由於中國大陸消費者和置產者仍保持審慎，中國大陸試圖尋求經濟增長動力，要在年底前達成國內生產毛額（GDP）成長率5%的目標面臨挑戰。10月政治局會議或年底中央經濟工作會議可能提出更多政策調整，但基於美國大選等外部不確定性因素，預期轉變幅度不大。

至於日本，擺脫通貨緊縮後，正在防範通貨膨脹，明年目標通膨維持在日本央行設定的2%以上。富達認為，日本政策利率上升趨勢將持續，但市場對日本今年7月升息0.15個百分點的反應強烈，可能使日本放慢升息速度。日本小型企業有望補漲。不過，美國貿易政策的任何轉變都可能影響日股，日本首相更迭則為另一潛在風險。

朱蕾指出，隨著市場對短期風險愈來愈敏感，市場將再三審視這些結構性增長因素。目前在AI發展領域已看到投資人從半導體為主的台灣和南韓市場，轉投可望較迅速受惠量化寬鬆政策的東協市場。

印度市場基本面穩固，經濟增速不容小覷，今年經濟增長預期達7%，富達認為印度長遠前景依然樂觀。不過，部分產業經過長時間上升，可能已再難支撐偏高的評價，且日圓套利交易可能平倉，可能引發投機資金退出熱門且擁擠的股市。

富達指出，反觀印度債券，被納入全球基準指數，且當地實質利率為正值，目前債市投資前景更具吸引力。