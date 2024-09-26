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就市論勢／IP、散熱、銅箔基板 吸睛

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

過去一周美股四大指數持續走高，主要在於聯準會啟動降息後，大幅度卸除市場對美國經濟硬著陸的疑慮。近期大摩更釋出輝達GB200的出貨預估，及AI供應鏈的利多報告，顯示市場在10月財報季開跑前，已開始在產業基本面尋找題材。

回到台股部分，從基本面來看，經濟部近期公布8月外銷訂單，月、季、年增同步正成長。訂單動能果然還是來自AI族群，資訊通信及電子產品接單成長，分別年增16.0%及13.2%，還有智慧手機的新機拉貨動能，帶動光學也年增5.1%。

外資近一周在現貨市場已由賣轉買，期貨未平倉淨空單減碼至34,290口。只要外資現貨延續買超，期貨空單持續回補，可為台股帶來助漲動能。

投資建議

聯準會降息，資金將回流股市，尤其台灣電子股更是主要受惠族群。大摩最新報告指出，第4季Blackwell晶片出貨量可望達45萬顆，將為輝達帶來100億美元的營收。以台積電為首的IP、散熱、銅箔基板（CCL）等AI伺服器相關的族群，將是法人資金鎖定的主要目標。

AI 台股

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