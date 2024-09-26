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輝達新攻勢 台鏈利多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
里昂證券看輝達GB200 圖／經濟日報提供
里昂證券看輝達GB200 圖／經濟日報提供

里昂證券在最新釋出的「台灣資料中心產業」報告中指出，根據該公司的訪查結果，發現輝達人工智慧（AI）伺服器將出現重大變革，首度導入插槽（Socket）設計。在此趨勢下，將嘉惠相關台系供應鏈如鴻海（2317）。

里昂科技產業分析師陳碩文指出，輝達過去沒有在繪圖處理器（GPU）伺服器上使用插槽設計，但很可能會從2025年下半年起開始採用。里昂的供應鏈調查顯示，輝達一直在為GB200 運算匣設計GPU插槽，可能從GB200 Ultra開始。

由於輝達過去產品從未使用插槽設計，過去插槽設計均用在CPU產品上，這次導入GPU產品將成為破天荒第一次。

陳碩文認為，採用插槽設計將有助於簡化售後服務及伺服器板維護，並優化運算板製造的良率。

陳碩文並指出，依據插槽設計，一個運算板將包含四顆輝達GPU，每顆GPU都有一個插槽及一顆輝達中央處理器（CPU）。有了插槽之後，在運算板上進行任何零組件的維修將更加容易。

陳碩文表示，插槽主要應用在一般的CPU伺服器市場，有利於更換、升級處理器、簡化主機板製造並實現模組化。GPU伺服器首度採用插槽設計，是出現在超微MI300A，這也是目前AI GPU伺服器的唯一插槽設計案例。

由於輝達的GPU晶片出貨量不斷擴大（到今年底將超過300萬顆）、輝達的模組化伺服器設計（MGX）趨勢加上售後服務會變得更容易，輝達極有可能考慮採用插槽設計。

至於對供應鏈的影響，陳碩文認為，鴻海旗下的鴻騰精密（在香港掛牌）可能先受惠，主要是因為在連接器業務的豐富經驗。在台廠中，里昂對鴻海給予「優於大盤」評等，目標價為230元；對嘉澤及緯創則是「中立」。

GPU 輝達

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