證交所參與UBS論壇 討論台灣資本市場的最新發展趨勢

臺灣證券交易所9月24日應邀參加瑞銀證券主辦的「UBS Taiwan Summit 2024」，與來自全球的機構投資人交流，討論台灣資本市場的最新發展趨勢。

證交所市場推廣部組長劉天業在演講中表示，受益於全球AI熱潮，台灣資本市場在2024年的表現無論是在市值還是交易量方面，都吸引國際關注。此外，台灣的ETF市場發展和ESG績效也位居全球前列。證交所將繼續秉持強化市場韌性、擴大市場市值、促進產品創新與數位轉型以及推動永續淨零等四大目標，持續引領資本市場邁向新的里程碑。

除演講外，證交所在這次活動亦參加與國際機構投資人的一對一會議，就擴大市值、ESG、新商品等議題進行深入討論，並瞭解投資人對臺灣市場的意見與建議。這些交流進一步加強證交所與投資人間的互動，作為未來市場發展的重要參考。

今年以來，證交所積極參與國內外的引資活動，除了與歐洲及新加坡等地機構投資人會面，還與國內外券商合作，舉辦多場臺灣投資說明會，透過多元管道向機構投資人展示台灣資本市場的優勢與未來發展潛力。

為了讓更多優質的台灣企業走向國際舞臺，並吸引更多國際資金流入，證交所將持續秉持服務精神，不僅積極與國際機構投資人交流，還將致力於為上市公司與國際投資機構搭建長期穩定的溝通橋樑，促進臺灣金融市場與經濟的進一步發展。