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群益投信建議第4季投資組合：股四債二 多重資產四

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信指出，全球經濟持穩，仍有利風險資產，但仍須留意漲高回檔和地緣政治變化。在第4季，建議投資人採取股債混搭策略。純股票資產可占四成，聚焦美股新創及印度中小型基金；收益型多重資產基金占四成，以強化多元收益來源；長天期美債ETF占兩成，以兼顧資產品質、穩健收益及潛在資本利得。

美國經濟具韌性、通貨膨脹降溫、美國聯準會（Fed）如市場預期降息、人工智慧（AI）題材發酵，推升美股主要指數再創歷史新高，群益投信建議美股新創亮點基金可占兩成，以AI相關、醫療、工業、金融等為投資主軸。

印度股市今年來迭創歷史新高，在投資組合中也可占20%。群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度經濟增長強勁，有助支持股市長期多頭。而且，印度政治相對穩定，隨大選落幕、莫迪3.0執政展開，政策延續性高。在印度製造的重點政策方向推動下，經濟轉型與升級的潛力龐大，且全球供應鏈移轉趨勢也促使國際大廠競相布局印度。

儘管基本面無須過於擔憂，但群益投信提醒，全球仍持續面臨諸多不確定性挑戰，包括中東地緣政治動盪、各國關注的美國大選等，因此波動風險仍須提防。群益建議訴求穩健投資的投資人，透過多重資產策略來因應，布局股債多元靈活配置的多重資產基金、組合平衡基金，以掌握各資產輪番表現的契機。

在債券方面，群益投信指出，Fed正式啟動降息循環。參考過往降息後債券資產表現，長天期投資等級債績效亮眼，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債提供明顯吸引力，投資人不妨透過相關債券ETF來參與，特別是永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期公司債。

AI 債券ETF 印度 美國聯準會 美股

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