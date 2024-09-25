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台期貨交易口數逾3億口 微台指小兵立大功

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所統計，台灣期貨市場今(2024)年已超過3億口，連續五年每年交易量都逾3億口；期貨商表示，剩下約三個月時間，又遇到美國總統大選的變數，台灣期貨市場交易量有機會再創新高，甚至挑戰4億口。今年剛上市的微台指期貨商品更是小兵立大功，已竄升前三大熱門交易標的，可望挹注期貨交易量能。

期交所統計今年預計有245個交易日，截至25日已交易177日，共計成交300,418,620口，日均量1,697,280口；其中，夜盤交易量合計97,396,793口，日均量550,264口。

期貨商品微台指今年7月29日上市，恰逢台股劇烈震盪，8月中旬以來，台指期貨平均日震幅最高達830.5點，創下歷史新高；微型台指期貨8月的日均量已超過13萬口，已躋身期貨熱門商品前三名，流動性非常活絡，受交易人青睞。

永豐期貨分析師劉佳倫指出，以往被認為是入門款的小型台指期，對於小資族來說門檻仍稍微偏高，新上市的微型台指期貨保證金只要2萬元內即可交易，對小資族來說相對容易入門。而且微台指具備期貨多空雙向、交易時間長、有槓桿等特性，對於避險或投機都是非常不錯的入門工具。

台指期 台灣期貨交易所

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