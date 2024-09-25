外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

台股25日以22,761.6點收盤，上漲329.82點，三大法人同步買超，外資買超347.39億元最高，統計外資買賣超個股發現，大型股獲得外資青睞，除了新光金（2888）持續居單日買超冠軍之外，鴻海（2317）也吸引外資買超23,313張，連四買；賣超冠軍則依舊是中信金（2891）。

台股25日以22,569.29點開出，指數開高走高，一度衝達22,785.32點，終場收在22,761.6點，上漲329.82點，漲幅1.47%，台積電領軍上衝，早盤以1,000元開出，終場以1,005元收盤，上漲18元，貢獻大盤指數約150點。

鴻海收188.5元，貢獻大盤指數約25點；廣達收272.5元，貢獻大盤指數約21點；創意飆上漲停1,170元，IC設計股走強，創惟、晶相光、立積、威鋒電子等漲停；貨櫃三雄續強，萬海衝上漲停至99.7元，陽明漲幅逾4%，長榮漲幅逾2%。

台股放量大漲，三大法人買超498.12億元，外資買超347.39億元，連五買，投信買超22.51億元，自營商買超（合計）128.21億元，其中自營商（自行買賣）買超79.8億元，自營商（避險）買超48.4億元。

證券分析師張陳浩表示，台股放量，指數站穩在季線之上，後續再跌破季線的機率不大，預期在美國總統選舉前，大盤指數約在季線之上整理，高點區間約在7月間的跳空缺口23,450點附近，選後則有機會再創高。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、萬海、鴻海、台塑、國泰金、長榮、中鋼、中信中國高股息等；挾著新新併及Fed降息題材，新光金持續獲外資買超89,701張，高居外資買超個股冠軍，連18買，近20個交易日中僅1天賣超。

貨櫃股也同步獲外資買超，萬海及長榮名列外資單日買超前十名中，買超萬海23,797張，買超長榮14,156張，陽明也獲外資買超12,097張；鴻海挑戰季線，以188.5元收盤，三大法人齊買，其中，外資買超23,313張，連四買，投信買超5,165張，連五買，自營商買超6,462張，連五買，三大法人合計買超34,940張。

台塑50.6元，上漲2.1元，漲幅4.32%，也獲外資買超15,883張；中鋼也是外資買超標的，單日買超13,412張；另外，台積電重返千元，收在1,005元，上漲18元，外資買超9,857張，連五買，投信及自營商也都是買超，合計三大法人買超12,284張。

統計外資賣超前十大依序是中信金、永豐金、開發金、日月光投控、台新金、國泰費城半導體、群創、凱基美國非投等債、威盛、復華富時不動產等；外資賣超前十名中，金融股占4檔，且前三大賣超清一色是金融股，以賣超中信金27,054張最高，連二賣。