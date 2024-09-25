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法人：第4季投資關注市場波動、降息、選舉三大變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

自疫情爆發以來，全球經濟及市場展現韌性，各地消費持續，富達國際認為全球經濟放緩但仍穩健。富達國際全球多重資產及投資方案主管瑞克林克（Henk-Jan Rikkerink）指出，第4季投資人應關注三大變數。

首先，軟著陸路途顛簸，市場波動增。富達認為，在邁向軟著陸的路上，經濟放緩仍如影隨形。近年各國央行致力壓抑通貨膨脹，至近月才明顯受控。去年市場憂慮的停滯性通膨風險似已緩解，但預期市場將較量化寬鬆時期更為波動且波幅更大。

富達正密切關注美國就業市場降溫和消費者積蓄耗盡趨勢是否惡化，同時留意近日中國人民銀行推出的刺激措施成效。

第二，美國聯準會Fed降息應對經濟放緩。富達認為，Fed及其他國家於9月降息，有望使邁向軟著陸之路較為順暢。鑒於通膨憂慮緩解，各地央行得以透過降息應對經濟放緩，預期寬鬆政策將持續，但年底前的降息幅度仍未定案。

中國大陸官方近日推出一系列刺激措施，有望於短期內提振市場信心，但股市長期表現仍仰賴企業獲利。近日的刺激措施是否足以帶動長期經濟發展，仍待觀察。

全球正明確邁向推出更多貨幣及財政刺激政策，以緩衝經濟周期波動。由於Fed降息帶動股市周期性上漲，富達的量化模型不再集中避險，將掌握因選舉不確定性觸發的市場契機，例如美股類股輪動和新興市場政府債，有望有不錯表現。

第三是全球市場聚焦美國大選。2024年是數十年來選舉及政治風險最高的一年，一連串複雜的地緣政治風險為全球市場帶來諸多不確定性。由於市場上長期充裕的流動性已降低，美國大選後對中國大陸和相關貿易政策如何轉變，對往後財政將有舉足輕重影響。

Fed 美國大選 美國聯準會 降息

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