股市理想報酬是「三年賺一倍而非一年賺三倍」？ 隱者：長期投入、穩定成長

追求投資的「連勝」，三年賺一倍

還在法人機構時，有一位前輩跟我說，他覺得最理想的投資報酬率，應該是三年賺一倍，而不是一年賺三倍。我當時覺得很奇怪，如果可以一年賺三倍，為什麼不要？

一開始我半信半疑，但在這個圈子待得愈久，愈發現長期投資是許多高手的共識。直到我自己也有了更多投資經驗，經歷過幾次較大的虧損，更實際領悟到前輩當時所說的「三年賺一倍」有其道理，也變成我現在最喜歡的投資方式：

有穩定的成長、情緒更平靜、可以空出時間好好過生活

怎麼說呢？一年賺三倍聽起來很厲害，實際上很可能是賺一年、賠兩年，因為股市有循環，牛市後面一定會接著熊市，只是時間長短問題。如果都以短線思維操作，又追求超高報酬，多半都得使用槓桿工具，不管牛市時賺了幾倍，只要碰上熊市，一個虧損就可能血本無歸。

也就是說，一年賺三倍的資產穩定性是非常低的，但如果反過來，把目標設定為三年賺一倍，那麼就能用穩紮穩打的方式投資，不追求過高的報酬、不要過度使用槓桿，把時間拉長，即使碰上熊市，也有餘裕等待牛市到來。 （本文摘自天下文化 出版《投資的底氣：選股策略X心理素質決定你的財富上限》，作者：股市隱者（謝天健））

如果我們把三年賺一倍的思維套用在人生，談的就是長期投入、穩定成長。

我曾經在網路上看到一個考上明星學校的學生分享自己的讀書方式，他一直把 「連勝」 當成他的日常原則，也就是不間斷的持續做一件事，即使沒有看到立即的成果也不放棄。他給自己的功課，就是每天聽30分鐘的 《大家說英語》（Let's Talk in English），無論那天是什麼日子、發生什麼事，就是保持連勝紀錄，不要中斷。當其他人都只在考試前背單字、讀課本時，他就這樣持續了三年，到了高三的時候，他猛然一看，發現自己已經跟同儕拉開非常大的距離了。

學習是如此，人際關係也是一樣。平時上班再忙碌，也可以每天撥出 10 分鐘的時間打電話給父母，只是簡單的問候或聊日常瑣事也無妨，比一年一次、只在重要節慶時送上重金大禮，更能讓父母感受到你的眞心。眞正的連結，是靠日常點滴累積而成。

如果不刻意提醒自己，我們很容易會高估一天之內能做到的事，喜歡臨時抱佛腳；也總是低估一年能達到的成就，所以習慣把重要但不緊急的事放在後頭。但我們需要時時提醒自己：沒有奇蹟，只有累積。

無論是投資、學習，還是人生，只要持續做對的事情，就能享受時間帶來的複利效益，創造出別人難以迎頭趕上的堅實基礎。

熊市與牛市的循環週期

股市循環大多牛長熊短，如果用三年為一個單位來投資，多半能獲利；但若短期投資且利用槓桿獲利，很容易在熊市時慘賠。（資料來源：First Trust）

（本文摘自天下文化 出版《投資的底氣：選股策略X心理素質決定你的財富上限》，作者：股市隱者（謝天健））