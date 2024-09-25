台股上漲329點 三大法人買超498億元
台股25日跳空開高大漲，封閉8月1日的向下跳空缺口，收在22,761.6點，上漲329.82點，漲幅1.47%，成交量4,362.01億元，三大法人買超498.12億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超347.39億元，投信買超22.51億元，自營商買超（合計）128.21億元，其中自營商（自行買賣）買超79.8億元，自營商（避險）買超48.4億元。
台積電（2330）今站回千元大關，收1,005元，漲幅1.82%，AI股回神，廣達（2382）大漲逾6%，收272.5元，鴻海（2317）上漲約3%，收188.5元，緯創（3231）、緯穎（6669）漲幅逾1%。IC設計股走強，創惟（6104）、晶相光（3530）、立積（4968）、威鋒電子（6756）等漲停亮燈，祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）漲幅6~7%。IP 股創意（3443）、力旺（3529）走勢強勁，股價直接跳空鎖死，分別收1,170元和2,395元。貨櫃三雄續強，萬海（2615）攻漲停至99.7元，陽明海運（2609）漲幅逾4%，長榮（2603）漲幅逾2%。
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