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0050台積電占比太重無法避險？專家提「2種解方」：但績效可能輸大盤

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
0050的成分股中台積電占比超過一半，讓許多投資人認為無法充分發揮ETF避險功能。台股示意圖／聯合報系資料照
0050的成分股中台積電占比超過一半，讓許多投資人認為無法充分發揮ETF避險功能。台股示意圖／聯合報系資料照

凌晨餵完奶就不小心睡不著了，趁機寫一下最近關於0050vs台積電的討論，讓我想到之前看到和回答過的一個問題：「因為0050中台積電佔過多，所以會沒辦法充分分散，其實能靠分散來解決的非系統性風險嗎？」

0050的確無法完全分散台股的非系統風險，但這不是因為台積電佔太多，而是因為0050只是台灣的大型股，只佔台灣上市上櫃的60%多的總市值（流通市值的話還再略多一些）。

所以曝險會集中在大型股，失去在中小型股與大型股走勢不同的時候，達成分散風險的免費午餐。

（很遺憾的是，因為台灣沒有全市場ETF或便宜的中小型股ETF，所以沒辦法真正免費吃到這個午餐）

但即使如此，持股50、市值佔整體市場60%多的0050，已經分散相當多的非系統風險了。

因為台灣的大盤整體風險就是系統性風險，台積電佔很多（即使全體上市上櫃市場中也佔30%以上），只能代表一件事，就是這個系統性風險之中，台積電佔比很高而已。

你如果不能接受系統性風險中有30幾%的台積電的這個現實，不希望自己曝險單一股票過高，可以有兩種作法。

一種就是限縮台積電在台股配置的佔比

其實有很多指數也這樣做，甚至還有人說可以買了0050作空台積電。但這樣做是不是風險就一定比較低呢？其實未必。

剛說了，系統性風險台積電就是這麼多，你壓低台積電，是把台積電本身不好的風險降低了，但同時就是會偏離大盤，就會有落後大盤的風險。

例如美國上市的EWT，因為美國政府的規定，所以對第一大股的比例上限限制不超過25%，所以今年的績效表現，就明顯落後給沒有限制台積電比例的MSCI Taiwan Index。

也就是有得就有失，在降低台積電風險的同時，其實是增加了其他台股配置的風險

並在其他台股表現不好的時候承擔這個風險，因此並沒有真正降低系統性風險，系統性風險既然被稱作無法分散的風險，你並沒辦法用系統內的配置分散來讓它消失。

所以另一個作法當然就是藉由系統之外的配置，也就是投入台股以外的市場，不要讓台股佔你的配置太多，這樣台積電的佔比就會自動下降了。

例如我因為股市部位以分散全球為主，曝險在台積電的比例大概在總資產配置3%左右，在大盤股市配置中約6%左右而已。

雖然已經是我最大持股，但台積電如果表現不好，我受到的影響並沒有很大。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Ffaarr的投資理財部落格授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 2330台積電 大盤 避險

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