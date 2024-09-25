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夫過世前2年贈妻20張台積電...竟要被課160萬遺產稅？專家教1招合法節稅

聯合新聞網／ 廖嘉紅
配偶間的贈與不列入當年度贈與總額，但死亡前2年內的贈與仍會被課徵遺產稅。示意圖／聯合報系資料照
配偶間的贈與不列入當年度贈與總額，但死亡前2年內的贈與仍會被課徵遺產稅。示意圖／聯合報系資料照

夫妻之間的贈與免稅，卻導致後續繳更多稅金？

林爸爸白手起家，在面對健康危機時，決定將20張台積電（2330）股票，贈與給結婚超過50年的妻子，這一決定後續引發了高達160萬元的遺產稅問題。

事情發生在2022年秋天，林爸爸被診斷出癌症，雖然積極治療，但他開始考慮家人的未來。林爸爸決定將20張台積電股票贈與給妻子，希望她能過上安心舒適的退休生活。

2024年初，林爸爸因病情惡化離世。根據遺產及贈與稅法第15條規定，林爸爸去世前2年內贈與的財產需視為遺產，併入遺產總額課稅。

雖然配偶之間的贈與不計入當年度贈與總額，但死亡前2年內的贈與仍需課遺產稅。

生前2年的股票贈與按死亡當日的收盤價計算，20張台積電股票價值1600萬，遺產稅10%，需繳160萬遺產稅。

避開生前2年贈與股票的稅務雷區

如果家中資產主要登記在夫妻其中一人名下，就像是林先生夫妻，當主要登記人健康出現問題時，千萬不要以為夫妻贈與免稅，導致財產移轉兩年內過世，反而多繳遺產稅。

可以考慮運用「夫妻剩額財產分配請求權」，來避開生前2年贈與股票的稅務雷區。

什麼是「夫妻剩額財產分配請求權」？

根據民法第1030條之1規定，當夫妻法定財產制關係消滅時（如一方死亡或離婚），夫妻雙方的婚後財產扣除債務後的剩餘財產差額應平均分配。

因為被繼承林老先生所留下的財產中，也有部分是基於生存配偶林太太的貢獻，故夫妻剩餘財產分配優於繼承權

必須先透過「夫妻剩餘財產分配」，將生存配偶的貢獻還給生存配偶，剩下的部分才是被繼承人的遺產。

因遺產稅申報時可以扣除「夫妻剩餘財產分配」的金額，從而減少遺產稅。

如何計算剩餘財產差額？

1、計算雙方的婚後財產：包括所有在婚姻關係存續期間取得的財產，但不包括繼承或無償取得的財產及慰撫金。

2、扣除債務：將婚姻關係存續期間所負的債務，從婚後財產中扣除。

3、計算差額：將雙方扣除債務後的婚後財產進行比較，差額部分由財產較多的一方支付給財產較少的一方。

實際應用

假設陳老先生的婚後財產為5000萬元，陳太太的婚後財產為1000萬元，「夫妻剩餘財產」差額4000萬元，陳太太考以請求分配差額的一半2000萬元。

透過「夫妻剩餘財產分配」，陳老先生的財產淨額由5000萬降低為3000萬，遺產稅也從500萬降低為300萬，合法節稅200萬。

不過，「夫妻剩餘財產分配」並不是財產規劃的終點，而是透過「夫妻剩餘財產分配」降低當下的遺產稅。

生存的配偶應該善用爭取來的時間，將財產妥善規劃傳承。

◎本文內容已獲R姐財富方舟-廖嘉紅授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 節稅 繼承人 繼承權 遺產稅

廖嘉紅

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