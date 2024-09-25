台股彈329點收22,761點站上季線 台積電上漲18元重回千金

台股25日開高走高，終場收22,761.60點，漲329.82點、漲幅1.4%，成交金額4,362億元。另外，櫃買指數收漲1.4%。台積電（2330）收1,005元、漲18元。

科技族群集體上揚，其中創意（3443）跳空漲停表現最為強勢，台積電更順利站回千元大關，緯穎（6669）、健策（3653）、聯發科（2454）、高力（8996）、廣達（2382）、廣明（6188）、智原（3035）等紛紛走強。此外，中東政治衝突加上美東港口罷工，貨櫃族群持續爆量勁揚，萬海（2615）更收上漲停板，陽明海運（2609）收漲4%、長榮（2603）收漲2%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前關注的變數：一、FED 9月啟動降息循環後，到年底之前可能的降息幅度；二、中國三中全會之後，是否進一步落實刺激經濟政策，以帶動中國大陸經濟與股市回升。三、AI晶片問題是否可在年底前順利量產上市；四、Apple第一支AI iPhone是否可以帶動換機潮。

展望台股後市，因為7~8月的急跌，融資減幅不夠大，籌碼仍需沉澱，加上市場仍觀望Apple新手機是否帶來換機潮，以及AI新晶片是否可以在第4季量產，因此預期9月底前台股仍將是震盪整理格局。

中長線來看，預期2024~2025年企業獲利持續成長，基本面是最好的下檔支撐，且AI晶片短缺或新晶片遞延只是短期現象，AI長期成長趨勢不變；加上歷史經驗第4季台股上漲機率高，因此對第4季台股並不看淡，拉回仍應擇優布局