快訊

懷疑前妻婚內出軌…他撂人闖卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

台積電重返千元 台股要衝了嗎？

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電25日重返千元，收在1,005元，台股再現15千金，大盤指數也衝上2個月的高點，台積電領軍衝，台股可以一口氣再衝前高了嗎？分析師認為，大盤指數再跌破季線的機率不大，但因美國總統選舉的不確定風險仍然存在，在高檔的追價意願相對薄弱下，預期美國選舉過後才可望創新高，目前布局的標的可以留意鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、矽光子、具保險題材的金融股等。

台股25日以22,569.29點開出，指數開高走高，一度衝達22,785.32點，終場收在22,761.6點，上漲329.82點，台積電領軍上衝，早盤以1,000元開出，終場以1,005元收盤，上漲18元，貢獻大盤指數約150點；鴻海188.5元，貢獻大盤指數約25點；廣達收272.5元，貢獻大盤指數約21點；創意（3443）飆上漲停1,170元。

證券分析師張陳浩表示，以台股放量，指數站穩在季線之上的情況來看，再跌破季線的機率不大，主要是季線目前仍然下彎，對指數具有拉扯的效應，預期在美國總統選舉前，大盤指數約在季線之上整理，高點區間約在7月間的跳空缺口23,450點附近。

張陳浩認為，由於美國總統選舉的不確定風險仍然存在，指數位於高檔之下，追價意願相對薄弱，大盤一路衝破前高的可能性不大，但等到美國總統選舉結束，不確定因素消除，台股有機會再創高。

張陳浩表示，美國聯準會（Fed）宣布降息，新台幣升值，熱錢流入下，首選的買進股就是台積電，因此推升台積電大漲，重返千元，表現較大盤更加強勢，後續操作上，可在拉回時買進；不過，相對於台積電，鴻海是更好的布局標的。

張陳浩說，鴻海具有電動車、AI伺服器、蘋果iPhone 16新機等三大題材，目前位階相對低，是一個安全的買點，股價有機會挑戰前高；另外，還可以留意伺服器的廣達、緯創（3231）、矽光子股、汽車零組件、具保險題材的金融股等。

台積電 美國聯準會

延伸閱讀

鴻海多題材齊聚 股價大漲衝上季線、成交值僅次台積電

台積電重返千元 台股衝高震盪收復8月股災空方缺口

大陸降準降息對台股有助力？台股與陸股關連性現況曝

00922隨大盤一路向北…過去一年投入報酬竟高達41.7％！ 傳承00878優良血統

相關新聞

夫過世前2年贈妻20張台積電...竟要被課160萬遺產稅？專家教1招合法節稅

夫妻之間的贈與免稅，卻導致後續繳更多稅金？

台股彈329點收22,761點站上季線 台積電上漲18元重回千金

台股25日開高走高，終場收22,761.60點，漲329.82點、漲幅1.4%，成交金額4,362億元。另外，櫃買指數收...

明知短線勝率低...為何不願存股？學者研究：大腦追求刺激感更易獲得滿足

在我們要開始討論怎樣的大腦最適合從事投資時，我希望各位也能運用這種記憶法來記住關於大腦的三個重要事實。各位可以把大腦想像成下午四點鐘在自助餐館排隊領餐的七十幾歲老人：又老、又餓、又不耐煩。

住套房安慰自己是抱長期...想凹單卻血虧？學者：陷入「稟賦效應」而不自知

我們常常把自己擁有或做過的事情看得比較有價值，沒有或沒做過的事則比較沒價值。

看線圖「逢低加碼」、「反彈買進」必定賺？少搭配1關鍵指標恐血本無歸

明明按照投資書的指示乖乖使用技術指標了，為何結果卻不如預期？明明技術分析書羅列出琳琅滿目的成功案例，為何自己卻時而成功，時而失敗？

大陸降準降息對台股有助力？台股與陸股關連性現況曝

中國大陸昨日大動作救房市救股市，分析師認為，對台股沒有什麼影響，因為這3、5年來中國大陸經濟疲弱，無法吸引投資已久，台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。