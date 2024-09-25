台積電重返千元 台股要衝了嗎？

台積電25日重返千元，收在1,005元，台股再現15千金，大盤指數也衝上2個月的高點，台積電領軍衝，台股可以一口氣再衝前高了嗎？分析師認為，大盤指數再跌破季線的機率不大，但因美國總統選舉的不確定風險仍然存在，在高檔的追價意願相對薄弱下，預期美國選舉過後才可望創新高，目前布局的標的可以留意鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、矽光子、具保險題材的金融股等。

台股25日以22,569.29點開出，指數開高走高，一度衝達22,785.32點，終場收在22,761.6點，上漲329.82點，台積電領軍上衝，早盤以1,000元開出，終場以1,005元收盤，上漲18元，貢獻大盤指數約150點；鴻海188.5元，貢獻大盤指數約25點；廣達收272.5元，貢獻大盤指數約21點；創意（3443）飆上漲停1,170元。

證券分析師張陳浩表示，以台股放量，指數站穩在季線之上的情況來看，再跌破季線的機率不大，主要是季線目前仍然下彎，對指數具有拉扯的效應，預期在美國總統選舉前，大盤指數約在季線之上整理，高點區間約在7月間的跳空缺口23,450點附近。

張陳浩認為，由於美國總統選舉的不確定風險仍然存在，指數位於高檔之下，追價意願相對薄弱，大盤一路衝破前高的可能性不大，但等到美國總統選舉結束，不確定因素消除，台股有機會再創高。

張陳浩表示，美國聯準會（Fed）宣布降息，新台幣升值，熱錢流入下，首選的買進股就是台積電，因此推升台積電大漲，重返千元，表現較大盤更加強勢，後續操作上，可在拉回時買進；不過，相對於台積電，鴻海是更好的布局標的。

張陳浩說，鴻海具有電動車、AI伺服器、蘋果iPhone 16新機等三大題材，目前位階相對低，是一個安全的買點，股價有機會挑戰前高；另外，還可以留意伺服器的廣達、緯創（3231）、矽光子股、汽車零組件、具保險題材的金融股等。