00939完成填息 第3次除息預計在10月2日

統一台灣高息動能（00939）ETF於9月初進行第2次配息，每股配發現金股利0.063元，25日填息達陣，預計9月27日領息。00939不僅兩次配息都完成填息，且自8月初股災以來股價反彈近一成，表現相對穩健。

統一投信表示，00939目前兩次配息，每股皆配發現金股利0.063元，分別在8月1日、9月3日除息，兩次都完成填息，約27.6萬人受益。第3次除息預計在10月2日，每股依舊配息0.063元，想參與此次配息的投資人，最後上車日為10月1日，息收預計10月28日入帳。

00939共40檔成分股，截至8月底止，前3大產業分別為：半導體：25.31%、通信網路：15.77%及航運：9.61%。因投組涵蓋各產業高股息績優標的，分散且均衡，除了仍具備成長性產業外，在防禦性產業也有所著墨，因此00939從8月5日股災以來至昨日，波段反彈漲幅達9.48%。