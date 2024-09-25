住套房安慰自己是抱長期...想凹單卻血虧？學者：陷入「稟賦效應」而不自知

我們常常把自己擁有或做過的事情看得比較有價值，沒有或沒做過的事則比較沒價值。

在「自由選擇範型」實驗中，受測者從沒有特別偏好的圖畫中挑選一幅之後，馬上會因為擁有這幅畫而產生偏好。丹．吉伯特說這個過程叫作「合成幸福」（Synthesizing Happiness），在真實世界中有許多正面應用。

對於某些人、事、物，比方說，對自己的配偶擁有一種非理性的偏好和不切實際的高度評價，對整個社會的穩定都有好處。

然而在討論真愛的時候也許可以容忍盲目，但投資決策上可不能打迷糊仗。一世良緣好婚姻的基礎，就是能夠寬恕和容忍不完美。但正確投資則需要明智決策、審慎買賣。

這種喜愛擁有物的傾向，稱為「稟賦效應」（Endowment Effect）。

雖然這已經在幾百個實驗中獲得印證，不過還是艾茵．蘭德（Ayn Rand）的小說《源泉》（The Fountainhead）對它做出最精采的描述。

書中的懷南德非常直白地說：「我是全世界占有欲最強的人，東西到我手中就不一樣。我去十元商店隨便挑個菸灰缸，付錢買下、放進口袋以後，它就變得完全不一樣了。跟世界上任何菸灰缸都迥然不同，因為它是我的。」

跟我們書裡討論的許多概念一樣，「稟賦效應」也具備顯著的演化特點，在三種靈長類動物的行為都可以觀察到，而且在涉及維持生命所需時（例如對於食物），會比涉及簡單需要（例如對於玩具）更為強烈。

關於「稟賦效應」最出名的研究，是康乃爾大學的巧克力棒和咖啡杯實驗。

這兩樣東西的市場價值一樣，而且喜歡的學生也大概都差不多，就是有一半的學生喜歡巧克力棒，有一半喜愛馬克杯。研究人員隨機發送這兩樣東西給受測學生，之後又允許他們可以互相交換，讓他們拿到自己最喜歡的東西。

因為原本是隨機發送的，所以各位可以猜想，必定會有一半的學生進行交換吧。然而實驗結果卻發現，只有10％的學生會交換。他們原本可能喜歡另一個，但拿到手以後，手上那一個就變得更有價值。

這對投資的影響很清楚，就是我們傾向於高估自己擁有的，而低估那些沒有的替代品。

就算是專業的交易員也有這種傾向，有些股票明明已經出問題，但交易員還是遲遲不肯出脫；被問到重新開始的話，會不會再買進這些股票，他們卻又坦白承認不會買進。

在某些狀況下，我們會比較高估自己擁有的實體物品，也不是不合理，但這種傾向有時候也會延伸到我們花費時間和金錢的決策評估，而且是時間和關注愈高的決定，就愈容易扭曲我們的判斷。

這種所謂的「沉沒成本謬誤」（Sunk Cost Fallacy）的意思是說，對於資源投入愈多的決策，後續會愈傾向於繼續保持現狀。

有的人加入健身俱樂部以後，雖然一次也沒去過，但會費還是每個月照付，因為一旦停繳退出，就表示過去那些錢都浪費掉啦。

開心農場（Farmville）的鐵粉每天花費許多時間玩遊戲，雖然現實生活的責任因此荒廢，還是繼續沉迷，因為一旦停止以後，之前投入的幾百小時就全部白費了。

這個謬誤的影響如果只是沉迷網路遊戲或沒上健身房變成大肥宅，那麼它也不過是基礎心理學裡頭的幾個字而已，但歷史上滿滿都是沉沒成本帶來重大影響的案例。

薩繆森和察克豪瑟在〈決策時的維持現狀偏誤〉中還分享了以下例子：

1、美國堤頓水壩（Teton Dam）在建造過程中一直出問題，但政府不但置之不理，還堅持完工。最後水壩崩潰，造成十一人死亡，還淹死一萬三千頭牛。 2、洛克希德公司（Lockheed）浪費幾百萬美元的公款補助，也要完成絕對不會賺錢的L-1011型飛機，只是為了證明過去的研發工作沒有白費。 3、越戰之所以會拖那麼久，據說是因為美國之前投入的士兵性命已經太多、財物損失太大，才更難以收手。 4、據說，美國「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）耗費幾十億美元，杜魯門才因此決定在二戰時動用原子彈對付日本。因為如果都不用的話，可能會被視為浪費。

雖然絕對不像上面所引的例子那樣影響重大，基金經理人在進行買賣決策時，也常常會成為沉沒成本謬誤的犧牲品。

有些人認為基金經理人應該親身去考察一些投資目標，我們來看看這個主張是否合理。

首先，我們對整件事情一開始就抱著一種樂觀偏見，認為親自去檢視某個投資點子，必定是值得這麼做。等到沉沒成本開始累積以後，分析師和基金經理人也會進而覺得考察行程應該要獲得正面結果。

萬一被審查的經營團隊讓人失望，那麼這次考察的所有投入都白費了。你知道為私人飛機加油有多貴嗎？

第二個問題是，直接從被審查方找答案，他們一定會拿出最漂亮的資料，而且潛意識裡頭也覺得自己最厲害。

格雷姆（J.R. Graham）和哈維（C.R.Harvey）檢討杜克財務長調查（Duke CFO Survey），發現調查結果偏向樂觀，在科技股泡沫接近最高峰時，還是有將近九成的科技產業財務長認為自家股價被市場低估。

大家都認為自己的小孩最可愛、自家公司最厲害，但這在統計上是不可能的。況且因為這種過度膨脹的自信，你也可以確定，管理階層根本不知道自己是在誤導你。

最後一個是，關於分辨別人對我們是否誠實的能力，我們其實是比亂猜還糟糕。

雖然那種親身訪查好像挺有吸引力，其實只是浪費錢的無聊作秀，而且還會給基金經理人帶來錯誤的信心，增加扭曲決策的沉沒成本。

馬里蘭大學的新研究展露一些希望，顯示經驗或許可以減輕「稟賦效應」的影響。

約翰．李斯特（John List）觀察到，經驗愈是豐富的運動紀念品交易者，比資歷短淺者更不容易出現保守傾向。

新手傾向於高估手上物品的價值，使得買賣遲緩，而經驗豐富的交易者會根據個別狀況來評估交易，做出比較不受稟賦效應影響的冷靜決策。

人在面對更好選擇時仍緊抱原有東西不放，這也是人性的自然表現，但知道經驗可以破除這種習慣，也滿能振奮人心的。

（本文摘自今周刊出版《非理性效應：行為金融學家專家帶你洞悉人性本能，突破投資盲點》，作者：丹尼爾．克羅斯比／Danial Crosby）