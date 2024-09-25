今年花3千萬買房免靠父母幫忙！ 直雲：「了解股市」它就會幫助你的人生

關於直雲的投資人生，靠投資買近3000萬房子不用父母老婆幫忙。

我是在念中正大學碩士（2008年）的時候開始投資，那時候課餘就喜歡去看投資的雜誌，吸收了不少主動型基金的知識，開始慢慢地買進基金，這就是我投資的第一個起點。

畢業後我的第一份工作是在合勤控擔任軟體工程師，那時候剛好金融海嘯非常地難找工作，也是台股上一個超大空頭，幸運錄取合勤控以後我扣除我生活費1萬和房租，我把所有資金全部都投進基金裡面，後來金融海嘯結束我的基金很多都報酬率100%以上，不過那時候新鮮人資金很少就是了！

後來我第二份工作是台達電然後第三份工作換到鴻海當任軟體主管，到現在的公司擔任軟體技術經理，都有著穩定的薪水，也開始買入個股，而且幾乎都是有錢就會投入股市，畢竟股市是長期上漲的，大家都知道我是不等回檔的，因為你等到回檔買的也是比你現在買的股價貴很多，這就是我不斷累積資產的方法。

所以今年我也買了近3千萬的房子，我沒有靠父母也不用老婆幫忙出錢，這都是我從2008年就開始投資的成果，股市是一個好地方，只有你了解股市，股市會幫助你的人生喔！

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