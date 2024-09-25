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看線圖「逢低加碼」、「反彈買進」必定賺？少搭配1關鍵指標恐血本無歸

聯合新聞網／ 福永博之
投資股票學問多，「買低賣高」背後需要花費許多努力才能達成。股市示意圖／聯合報系資料照
投資股票學問多，「買低賣高」背後需要花費許多努力才能達成。股市示意圖／聯合報系資料照

明明按照投資書的指示乖乖使用技術指標了，為何結果卻不如預期？明明技術分析書羅列出琳琅滿目的成功案例，為何自己卻時而成功，時而失敗？

其實，這是理所當然的，畢竟技術指標絕非萬能。並不是技術指標不具效果，而是每種技術指標都有擅長與不擅長的面向。

當買賣訊號與結果產生落差的時候，很有可能是因為我們使用的方法， 沒能充分展現技術指標的特性；也可能是因為我們根本沒有活用RSI所指示的重要資訊，進行買賣。

用逢低買進與反彈買進檢驗

用簡單的例子來說明「逢低買進」與「反彈買進」有何不同吧。

同樣是買進股票，進行「逢低買進」與「反彈買進」時的買賣判斷完全不同。

「逢低買進」是指「在股價上升的局勢中，下單買進」。也可以理解為對股價後續上漲抱有期待的買進行為。

另一方面，「反彈買進」則是「趁下跌趨勢短暫反彈時下單買進，賺取價差」。

▲哪些是「逢低買進」？哪些是「反彈買進」？
▲哪些是「逢低買進」？哪些是「反彈買進」？

延續這樣的概念，請各位看看上圖。這是住友化學旗下的製藥公司「大日本住友製藥」的K線。

如圖所示，股票在2017年1月11日創下了最高價2,134日圓。①∼⑤是買進時機，請試著區分看看①∼⑤中，哪些是「逢低買進」，哪些是「反彈買進」。

答案：「逢低買進」是①、②、③。「反彈買進」是④、⑤。

如果理解「逢低買進」與「反彈買進」的性質，應該會比較容易找出答案。

但事實上，這個問題的目的並不是要找出正確答案，而是藏著更重要的一點─若想找出答案的話，這張圖還缺乏了一項判斷依據，那就是均線。

以上問題的重點就在於，各位讀者是否能夠察覺到圖中缺乏這項重要的判斷依據？如果能察覺到這一點的話，相信你就能夠活用技術分析；無法察覺的話，恐怕會屢次墜入失敗的陷阱。

檢視這張K線圖時，若無法察覺到圖中欠缺了指示趨勢的技術指標，那麼，即使回答出正確答案，也不過只是偶然而已，無法享有技術分析中「具備再現性」的好處。

一味跟風買賣、沒能注意到重要技術指標的話，是很難獲利的。

不過，就算還未能注意到這一點，也無須擔憂。剛開始沒注意到不打緊，只要接下來多加留心，就能腳踏實地、步步高升。

判斷買賣的關鍵：均線走向與股價位置

接下來，讓我們透過實際由 K 線和均線組合而成的圖，來確認看看吧。

如果要再進一步詳細定義「逢低買進」與「反彈買進」的話，「逢低買進」意指「在上漲趨勢中，價格與上升均線的上方距離縮小，趁反彈時買進」。

另一方面，「反彈買進」則是指「在下跌趨勢中，價格與下降均線的下方距離擴大，趁反彈時買進」。

換言之，實行「逢低買進」與「反彈買進」時，均線都是不可或缺的技術指標。

在尚未驗證趨勢型指標，甚至還沒弄清楚上漲趨勢或下跌趨勢的前提下，就貿然實行「逢低買進」與「反彈買進」的話，是非常危險的。

附帶一提，進行「逢低買進」時，買進後即使錯失賣出機會，都還能期待股價上漲；然而「反彈買進」時，如果買進後錯失了賣出機會，就極有可能擴大損失。

▲用均線來看清趨勢
▲用均線來看清趨勢

若你看完上圖後，稍微感到困惑的話，代表你可稱得上是趨勢判斷的達人。因為①與②中，K線與均線之間距離實在太過遙遠，難以判斷為「逢低買進」。

標示出三或四條線

那麼，讓我們來看看另一張圖吧！

同樣是大日本住友製藥的 K 線圖，但是否與前面的圖有些不同？沒錯， 此圖刪除了5日線，並且加上了200日線。

200日線，是使用日線來確認趨勢時的長期指標。如圖所示，股價在接近上升的200日線之處反彈，恰好與「逢低買進」的時間點完全一致。

一般而言，我們會使用5日、25日兩條線來表示均線，但是活用於實際買賣時，至少需要5日、25日、75日三條線，甚至應盡可能再加上第四條200日的均線。

如此一來，就能完全掌握短期到中長期的趨勢，預防失敗。

▲加上200日均線之後，就能看得更清楚了！
▲加上200日均線之後，就能看得更清楚了！

大日本住友製藥（4506）日線圖與均線（25 日、75 日、200 日）

（本文摘自今周刊出版《最強技術指標組合【暢銷新版】：96張線圖破解騙線，打造你的獲利方程式》，作者：福永博之）

技術分析 技術指標 股票

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