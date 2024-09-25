大陸降準降息對台股有助力？台股與陸股關連性現況曝

中國大陸昨日大動作救房市救股市，分析師認為，對台股沒有什麼影響，因為這3、5年來中國大陸經濟疲弱，無法吸引投資已久，台股與陸股目前沒有什麼關聯性。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，先前中國大陸建商發生倒閉潮，金管會也統計過國內金融機構的曝險情形，幾乎沒有踩雷，很顯然大家在中國大陸沒有什麼投資，陸股跟港股也沒什麼表現。資本市場是否值得投資，還是得看該國經濟基本面，中國大陸股市、港股表現不如其他亞股。

台股25日跳空上漲，直接開在2萬2500點之上，擺脫均線糾纏，持續反彈之上。蔡明翰認為，台股走揚與美國降息、美股上漲的關聯性明顯，費城半導體指數走強，帶動台股AI族群權值股表現強勁，台股表現與陸股沒有什麼關聯性。

野村投信副總張繼文分析，中國大陸房市低迷不振已久，房市下行也是中國經濟不振的原因，國際市場專家認為中國要拉抬GDP（國內生產毛額），不能只靠外銷，因為中國外銷實質上是受到制裁的，因為各國一直對中國大陸調高關稅，像是鋼鐵及電動車；內需市場又帶不動，因為大陸國內失業率嚴重，消費不振。

對大陸而言，拯救其國內經濟最快速的方法就是把房地產投資拉上來，先穩住房價再說，房貸放款利率的調降是重頭戲。另外，降準力道又超乎市場預期，以解決市場資金持續處於失血狀態的現況，一口氣大降，且預期未來還會再調降，給足投資市場信心。

張繼文表示，中國大陸政策偏向長線利多，市場不會立即變好，大約需要3至6個月的時間，讓房市平均售價止穩，再開始反彈，改善房市銷售狀況，再連動股市流動性好轉，今年第4季先止穩，2025年才有機會轉強，從房市帶動經濟、投資信心、消費信心好轉。