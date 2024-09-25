達明機器人明日掛牌 機器人股提前大漲

廣達（2382）集團旗下小金雞達明 （4585） 機器人將於26日興櫃掛牌，機器人概念股率先發動慶賀，不只母公司廣達、廣明（6188）強漲，穎漢（4562）盤中攻上漲停，鈞興-KY（4571）、時碩工業（4566）、上銀（2049）、羅昇（8374）等漲幅逾5%。

達明機器人為廣達集團旗下廣明的轉投資子公司，持股達79.95%，除了銷售自研的協作型機器人手臂，還積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。廣明25日盤中股價大漲逾5%，一度衝上111.5元。

不過，25日機器人概念股漲幅集中在工具機，穎漢漲勢最強，盤中即攻上漲停，鈞興-KY上漲逾7%，時碩工業漲幅逾6%，上銀、羅昇上漲近5%。

工研院主導的「自主移動機器人聯盟」已有約20家廠商加入，工具機業者比重極高，其中，減速機領域中的諧波減速機，有上銀、盟英、盟立、和大投資、東培、鈞興；另外，行星減速機有台灣精銳、宇隆、羅昇；線性馬達有大銀、直得、羅昇；機器人本體有穎漢、達明、上銀、正崴、新普、迅得等。

穎漢以管件成形設備起家，跨入全自動整廠設備領域，並發展手臂多工AI智能自動化產線，自行開發各軸式機械人手臂取代傳統人工搬運，可在無人作業下長時間穩定生產，協助客戶從傳統製造升級到AI智慧製造。

穎漢8月營收0.69億元，月減12.21%，年增8.31%，累計前8月營收4.84億元，年減1%。

鈞興8月營收2.65億元，月增11.5%，年增34.7%，累計前8月營收20.16億元，年增32.31%。上半年稅後純益2.55億元、年增70.6%，每股稅後純益4.92元；加計先前公告的7月自結數，累計前七月每股稅後純益5.55元，已賺贏去年全年的5.18元。

隨著電動工具、園林工具等產業客戶訂單回升，加上近年諧波減速器與工業機器人領域業務拓展成效逐步顯現，有助於挹注整體業務接單動能。目前鈞興-KY在手訂單能見度約在2至3個月間，以現階段接單狀況來看，下半年每月營收可望維持年增正成長。