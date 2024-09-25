想靠股票財富自由？只投資ETF還不夠！技術分析「3重點」提高交易勝率

相較於其他投資書籍，本書最獨一無二的特徵，在於「活用技術指標組合」這項重點。

技術指標各有其優點與缺點。例如：以均線為代表的趨勢型指標，雖然具備了指示股價方向的優點，卻也有著延遲買賣判斷訊號的缺點；而RSI等擺盪型指標則是擁有精確顯示買賣訊號的優點，卻會在上漲、下跌局面長期拉鋸的情形下，頻繁出現買賣訊號。

進行技術分析時，若僅用一種指標來做買賣判斷的話，必定有其局限。

正因如此，「組合」才顯得格外重要。理解指標的特性，例如將趨勢型與擺盪型指標加以組合，藉此彌補缺陷，就能避開「騙線」風險。

技術分析的三個重點

客觀、具有再現性

進行股票投資時，為何技術分析會是一項有效的好方法呢？主要有下列三個理由：

1、具有客觀性 2、具有再現性 3、不受情緒左右，能夠常保同樣狀態來做出判斷

這些要素是投資股票時的重點。投資者往往就是受情緒、成見左右，因而無法做出理性判斷。所以，我認為透過活用技術分析來做出冷靜決策，自然就能提升投資勝率。

騙線發生的原因

不過，光是胡亂使用技術分析的話，可不一定能保證成功。並不是所有投資者都能在運用技術分析後，搖身一變成為千萬富豪。重點在於理解並活用各種技術指標的特性。

技術分析的指標大致可分成：

1、趨勢型：指示股價的方向 2、擺盪型：指示買賣時機 3、動能型：指示上漲或下跌的氣勢強弱

每一種指標都有其判讀方法與使用情況。

技術指標的優點在於看似容易、人人都能快速上手，但其實也有些情況下無法使用指標，或是難以藉由單一指標來下判斷。這是因為，買賣時機本身就充滿了各式各樣的類別。除了「買進」之外，還有「逢低買進」、「分批買進」、「融券買進」、「追漲買進」等。賣出股票也可分為「融券賣出」、「回升時賣出」、「放空」、「停損賣出」等。

基本的技術分析書只會告訴你這些！

其實，實際的買賣時機充滿多樣性！

但是，大多數的技術指標說明書即使提及了買賣訊號，也不會詳述哪個訊號暗示了「逢低買進」、哪個訊號暗示了「停損」。

一般而言，幾乎每本書都會提到「新買進」、「融券賣出」，但是在實際投資時，並非總是那麼單純的情形。因此，常有投資者在訊號並非指示買進時買了下去；或甚至是圖表上明明亮起了買進訊號，股價卻遲遲不漲，最終導致損失擴大。

像這種買賣訊號與股價漲跌之間，不具連動關係的狀況，一般統稱為「騙線」。

不過，只要仔細觀察買賣訊號，就會發現所謂的「騙線」還可再分為兩種：一種是只要稍微具備技術指標知識，就能夠避免的「騙線」；另一種則是即使具備知識，也難以避免的「騙線」。如果能夠避開前者這種可避免之「騙線」的話，相信就能提升成功機率。

趨勢判斷、買賣時機、時間軸

因此，首先我想告訴各位的是，將技術指標活用於買賣時，有三個最大重點：

1、判斷趨勢（趨勢型指標） 2、判斷買賣時機（擺盪型指標） 3、掌握時間軸（日線、週線、月線）

至今為止，一般的技術分析都是教你要這樣使用趨勢型技術指標、要那樣使用擺盪型技術指標，將兩者區別思考。但是，這樣的區別正是造成失敗的原因。

理解上述三種判讀方法與特性，並且加以組合活用，就能彌補彼此的缺點，繼而避免騙線。

（本文摘自今周刊出版《最強技術指標組合【暢銷新版】：96張線圖破解騙線，打造你的獲利方程式》，作者：福永博之）