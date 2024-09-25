這2檔掛牌股蜜月甜 中台、汎瑋材料中籤獲利都逾萬元

台股25日持續上漲，新股蜜月行情也很甜，中台（6923）以80元掛牌上市，早盤以97.5元開出，上漲17.5元，漲幅21.87%，中籤者若賣出可進帳1.75 萬元；汎瑋材料（6967）以50元掛牌上櫃，早盤以64.5元開出後一度拉升至66元，中籤者若賣出可望獲利1.6萬元。

中台為事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）轉投資，2001年5月9日成立，主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電之綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面的影響。

中台原主要從事廢照明光源、含汞廢棄物、熱裂解貴金屬回收及廢印刷電路板回收處理業務，2019年建造以焚化發電為主的廢棄物綜合處理中心，已在2022年第2季正式商轉營運，專門處理危害類之事業廢棄物的焚化業務，主要服務對象涵蓋半導體、電子、化工及醫療等產業。

汎瑋材料主要業務為電子功能性材料，應用範圍包括手機、筆電、平板電腦、汽車產業、生技醫療、穿戴式裝置、自行車及運動器材等領域；今年上半年營收6.56億元，稅後純益4,153萬元，每股純益1.84元。

中台25日以每股80元掛牌上市，順利拉開蜜月行情，早盤以97.5元開出，盤中漲幅12.25%，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進1.75萬元，報酬率21.87%。

汎瑋材料以每股50元掛牌上櫃，早盤以64.5元開出，上漲14.5元，股價一度拉升至66元，上漲16元，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進1.6萬元，報酬率32%，汎瑋材料也是順利展開蜜月行情，盤中漲幅28.39%。