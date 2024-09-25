快訊

獨／韓國瑜親自出席民主基金會 廖達琪、盧業中任正副執行長

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

這2檔掛牌股蜜月甜 中台、汎瑋材料中籤獲利都逾萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股25日持續上漲，新股蜜月行情也很甜，中台（6923）以80元掛牌上市，早盤以97.5元開出，上漲17.5元，漲幅21.87%，中籤者若賣出可進帳1.75 萬元；汎瑋材料（6967）以50元掛牌上櫃，早盤以64.5元開出後一度拉升至66元，中籤者若賣出可望獲利1.6萬元。

中台為事業廢棄物處理大廠可寧衛（8422）轉投資，2001年5月9日成立，主要業務項目包含事業廢棄物焚化發電之綜合處理、處理含汞廢棄物和熱裂解回收貴金屬，及處理電子廢棄物印刷電路板回收銅，透過上述技術及綠色能源解決方案，將廢棄物轉化為有用的資源，減少對環境負面的影響。

中台原主要從事廢照明光源、含汞廢棄物、熱裂解貴金屬回收及廢印刷電路板回收處理業務，2019年建造以焚化發電為主的廢棄物綜合處理中心，已在2022年第2季正式商轉營運，專門處理危害類之事業廢棄物的焚化業務，主要服務對象涵蓋半導體、電子、化工及醫療等產業。

汎瑋材料主要業務為電子功能性材料，應用範圍包括手機、筆電、平板電腦、汽車產業、生技醫療、穿戴式裝置、自行車及運動器材等領域；今年上半年營收6.56億元，稅後純益4,153萬元，每股純益1.84元。

中台25日以每股80元掛牌上市，順利拉開蜜月行情，早盤以97.5元開出，盤中漲幅12.25%，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進1.75萬元，報酬率21.87%。

汎瑋材料以每股50元掛牌上櫃，早盤以64.5元開出，上漲14.5元，股價一度拉升至66元，上漲16元，中籤的投資人若是賣在盤中高點，可賺進1.6萬元，報酬率32%，汎瑋材料也是順利展開蜜月行情，盤中漲幅28.39%。

廢棄物

延伸閱讀

致癌隱形殺手石綿建材 南市府協助加速拆除不怕錢用完

南市將軍溪畔50噸廢棄物入侵散陣陣惡臭地方譁然 警追查中

將軍溪西南側遭棄置50噸廢棄物飄惡臭 台南警追查中

「聚苯乙烯泡沫塑膠」海洋新殺手 台南七股沙灘充斥

相關新聞

看線圖「逢低加碼」、「反彈買進」必定賺？少搭配1關鍵指標恐血本無歸

明明按照投資書的指示乖乖使用技術指標了，為何結果卻不如預期？明明技術分析書羅列出琳琅滿目的成功案例，為何自己卻時而成功，時而失敗？

想靠股票財富自由？只投資ETF還不夠！技術分析「3重點」提高交易勝率

相較於其他投資書籍，本書最獨一無二的特徵，在於「活用技術指標組合」這項重點。 技術指標各有其優點與缺點。例如：以均線為代表的趨勢型指標，雖然具備了指示股價方向的優點，卻也有著延遲買賣判斷訊號的缺點；而RSI等擺盪型指標則是擁有精確顯示買賣訊號的優點，卻會在上漲、下跌局面長期拉鋸的情形下，頻繁出現買賣訊號。 進行技術分析時，若僅用一種指標來做買賣判斷的話，必定有其局限。

台積電重返千元 點燃半導體族群多頭火苗

受惠美股四大指數全面上揚，台股加權指數漲今（25）日也以大漲137.51點開出。權王到台積電（2330）一開盤也展現台指...

美股收高帶動台股早盤漲近300點 台積電重返千元

台股25日開盤指數為22,569.29點，上漲137.51點，早盤漲近300點，最高來到22,729.88點。台積電（2...

大陸降準降息對台股有助力？台股與陸股關連性現況曝

中國大陸昨日大動作救房市救股市，分析師認為，對台股沒有什麼影響，因為這3、5年來中國大陸經濟疲弱，無法吸引投資已久，台股...

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。