台積電重返千元 點燃半導體族群多頭火苗

受惠美股四大指數全面上揚，台股加權指數漲今（25）日也以大漲137.51點開出。權王到台積電（2330）一開盤也展現台指夜盤漲勢，以1000元開出，重返千元，也點燃半導體族群多頭火苗，相關供應鏈股價同步上漲；聯發科漲25元至1220元；鴻海也同步上漲7元，站上190元；；大立光漲25元至2635元。

美股四大指數24日全面上揚。道瓊工業指數上漲83.57點，漲幅0.2%，收42208.22點；那斯達克指數上漲100.25點，漲幅0.56%，收18074.52點；S&P500指數上漲14.36點，漲幅0.25%，收5732.93點；費城半導體指數上漲65.97點，漲幅1.31%，收5091.78點。

台積電股價千金大關前徘徊，重量級外資摩根士丹利證券送暖，將台積電2025年資本支出由350億美元上調至380億美元，並預期2025年底時台積電CoWoS產能達每月8萬片，遠高於市場預期，反映台積電AI接單動能強勁。