快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

外資連四買 ADR 大漲 台積電一度衝1,005元、市值衝上26兆元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股24日齊漲，台積電（2330）ADR收盤上漲4.13%，收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15元，外資連四買，台積電25日早盤跳空以1,000元開出，一度衝達1,005元，上漲18元，市值衝上26兆632億元，一開盤就重返千元關卡，貢獻大盤指數約108點。

台積電8月合併營收約2,508.66億元，創歷年同期新高、單月歷史次高，累計今年前8月合併營收1兆7,739.74億元，年增30.8%，創歷來最佳紀錄；法人預估台積電第3季美元財測可望達陣甚至超標。

台積電日前法說會釋出第3季展望，美元營收估計224~232億美元，較今年第2季美元營收208.2億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高。

台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，第3季新台幣營收約7,280~7,540億元；台積電在前一次法說會時略拉升今年美元營收預測至增加mid twenties（24~26%），法人預期，台積電下半年美元營收逐季挑戰新高，今年美元營收有望超標，預估可望年增超過3成。

外資24日買超台積電9,434張，連四買，美股24日齊漲，台積電ADR收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15元，台積電25日以1,000元開出，上漲13元，市值25兆9,336億元，股價一度衝達1,005元，盤中力守千元關卡企圖強烈。

台積電 營收

延伸閱讀

ADR漲逾4%台積電再戰千元 台股蓄勢攻高

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

Nvidia上漲近4% 帶動美股史指、道指再創新高 台積電ADR勁揚逾4%

台積期夜盤重登千元

相關新聞

台積電重返千元 點燃半導體族群多頭火苗

受惠美股四大指數全面上揚，台股加權指數漲今（25）日也以大漲137.51點開出。權王到台積電（2330）一開盤也展現台指...

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

美股收高帶動台股早盤漲近300點 台積電重返千元

台股25日開盤指數為22,569.29點，上漲137.51點，早盤漲近300點，最高來到22,729.88點。台積電（2...

外資連四買 ADR 大漲 台積電一度衝1,005元、市值衝上26兆元

美股24日齊漲，台積電（2330）ADR收盤上漲4.13%，收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15...

台積電重返千元 早盤最高衝上1005元下半年旺季可期

台積電（2330）股價25日重返千元，早盤最高衝上1005元。法人看好，蘋果旗艦機種iPhone 16 Pro系列熱賣，...

今日最夯股／土洋法人連日加碼 洋華基本面出現大利多？

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。