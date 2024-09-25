外資連四買 ADR 大漲 台積電一度衝1,005元、市值衝上26兆元
美股24日齊漲，台積電（2330）ADR收盤上漲4.13%，收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15元，外資連四買，台積電25日早盤跳空以1,000元開出，一度衝達1,005元，上漲18元，市值衝上26兆632億元，一開盤就重返千元關卡，貢獻大盤指數約108點。
台積電8月合併營收約2,508.66億元，創歷年同期新高、單月歷史次高，累計今年前8月合併營收1兆7,739.74億元，年增30.8%，創歷來最佳紀錄；法人預估台積電第3季美元財測可望達陣甚至超標。
台積電日前法說會釋出第3季展望，美元營收估計224~232億美元，較今年第2季美元營收208.2億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高。
台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，第3季新台幣營收約7,280~7,540億元；台積電在前一次法說會時略拉升今年美元營收預測至增加mid twenties（24~26%），法人預期，台積電下半年美元營收逐季挑戰新高，今年美元營收有望超標，預估可望年增超過3成。
外資24日買超台積電9,434張，連四買，美股24日齊漲，台積電ADR收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15元，台積電25日以1,000元開出，上漲13元，市值25兆9,336億元，股價一度衝達1,005元，盤中力守千元關卡企圖強烈。
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