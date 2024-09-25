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台積電重登1000元大關 台股現15千金

中央社／ 新竹25日電

台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達1000元，為2個多月來首度站回1000元之上，市值攀升至新台幣25.93兆元，台股再現15千金。

美股24日持續收高，道瓊工業指數上漲83.57點，那斯達克指數上漲100.25點，費城半導體指數上揚65.97點，漲幅1.31%。台積電美國存託憑證（ADR）收在181.97美元，上漲7.21美元，漲幅達4.13%。

台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1000元，是7月19日以來首度重登1000元大關，上漲13元，市值攀高至25.93兆元，貢獻大盤約105點。

信驊等高價股也有不錯表現，其中，矽智財（IP）廠力旺及特殊應用晶片（ASIC）廠創意強攻漲停，分別達2395元及1170元。

台積電不僅先進製程技術進展順利，2奈米將於明年量產，海外布局也有不錯進展，日本熊本第1座晶圓廠將於第4季量產，美國亞利桑那州廠試產良率傳出逼近南科廠水準，預計明年上半年量產4奈米。

受惠蘋果（Apple）新iPhone處理器備貨需求強勁，加上人工智慧（AI）相關需求暢旺，台積電7月及8月單月營收達2500億元以上，第3季營收可望順利達成224億至232億美元的目標。

台積電預期，今年可望強勁成長，全年美元營收將成長略微超過24%至26%，增幅將高於不計記憶體的半導體產業產值成長幅度10%。法人看好，台積電受惠AI龐大商機，未來營運成長依然可期。

台積電 營收

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