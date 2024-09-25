台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

各位觀眾，台積電1000元

不得不說，前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

當然，我現在不是要跟大家說什麼我早就買了，買得有多低，因為我也沒買在最低點，只是簡單的逢低分批佈局。

我自己的邏輯是，一個多月前，我跟大家分享台積電這類好公司，只要產業趨勢跟基本面無虞，代表大方向都沒有改變，所以碰到股災就可以當成天上掉下來的禮物，現在回頭看也確實是如此。

我們每年都會碰到1-3次的漲多拉回，甚至在過程中有時會變成股災，如果投資朋友們未來又碰到類似的狀況，記得回想起這兩個月的經驗，不需要恐慌，理性思考將能幫助你在災難中找到寶藏。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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