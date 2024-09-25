快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台積電示意圖。 聯合報系資料照
台積電示意圖。 聯合報系資料照

各位觀眾，台積電1000元

不得不說，前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

當然，我現在不是要跟大家說什麼我早就買了，買得有多低，因為我也沒買在最低點，只是簡單的逢低分批佈局。

我自己的邏輯是，一個多月前，我跟大家分享台積電這類好公司，只要產業趨勢跟基本面無虞，代表大方向都沒有改變，所以碰到股災就可以當成天上掉下來的禮物，現在回頭看也確實是如此。

我們每年都會碰到1-3次的漲多拉回，甚至在過程中有時會變成股災，如果投資朋友們未來又碰到類似的狀況，記得回想起這兩個月的經驗，不需要恐慌，理性思考將能幫助你在災難中找到寶藏。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 禮物

延伸閱讀

00919領到股息務必「再投入創造複利」！ 不敗教主曝該ETF為何如此受歡迎？

00919持有143張除息後帳上虧損29萬！ 小師傅：我期待繼續下跌能再買

00919資金集中買進…繼00878後領息破2萬標的！ 鐵蛋：月底0056配息數字將開獎

買00929同樣500萬與定存一年相差46萬多！股市小黑：增每月被動收入未來添買房優勢

相關新聞

台積電重返千元 點燃半導體族群多頭火苗

受惠美股四大指數全面上揚，台股加權指數漲今（25）日也以大漲137.51點開出。權王到台積電（2330）一開盤也展現台指...

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

前陣子我跟大家分享逢低持續布局台積電的狀況，不少投資朋友認為我瘋了，是在接天上掉下來的刀子。

美股收高帶動台股早盤漲近300點 台積電重返千元

台股25日開盤指數為22,569.29點，上漲137.51點，早盤漲近300點，最高來到22,729.88點。台積電（2...

外資連四買 ADR 大漲 台積電一度衝1,005元、市值衝上26兆元

美股24日齊漲，台積電（2330）ADR收盤上漲4.13%，收在181.97美元，換算並折合台幣後為每股1,165.15...

台積電重返千元 早盤最高衝上1005元下半年旺季可期

台積電（2330）股價25日重返千元，早盤最高衝上1005元。法人看好，蘋果旗艦機種iPhone 16 Pro系列熱賣，...

今日最夯股／土洋法人連日加碼 洋華基本面出現大利多？

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。