聯準會開啟降息循環 帶動全球股市同步走強

美國聯準會利率會議降息兩碼至4.75%~5.00%、正式開啟眾所期待的降息循環，加以經濟預估摘要(SEP)顯示美國經濟有望實現軟著陸，帶動風險偏好回升、全球股市同步走揚，尤其美股與印度股市均再創歷史新高價位。就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF獲572.81億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲497.53億美元資金淨流入挹注，其餘市場也獲資金淨流入但規模顯著較小，亞洲、日本、中國、拉美與歐洲市場分別獲18.45億、15.86億、5.65億、1.94億與1.77億美元淨流入。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為科技、非核心消費、核心消費；淨流出金額最高的產業為能源，其次為金融與公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息週期，經濟展望顯示決策官員預估美國經濟有望實現軟著陸，為市場注入強心針，有利延續全球股債多頭氛圍。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國投資等級債券型基金以及加碼日圓的全球債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。儘管美國經濟展望維持穩健，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報(測)消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了AI科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股(公用事業、醫療)、價值型股票(金融、原物料)及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，債券與利率敏感型資產將最受惠降息，不過由於殖利率已顯著下滑，因此採取減碼存續期策略，以分享合理的收益水準並防範殖利率回彈的風險，此外，看好企業獲利仍然穩健，可掌握市場震盪與評價面修正時擇優布局股市機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並也積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，而這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步走揚支撐。因此，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，畢竟真正支撐這樣高評價的是企業獲利成長與資產品質。