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ADR漲逾4%台積電再戰千元 台股蓄勢攻高

中央社／ 台北25日電

美國聯準會上週降息，有利市場資金寬鬆，推升股市穩步走高，台股昨收漲。在美股掛牌的台積電ADR 24日大漲4.13%，法人看好有望激勵台積電今天股價再戰千元大關，並帶動指數進一步攻高。

台股集中市場指數24日上漲146.25點或0.66%，收在22431.78點，成功收復季線22315點。

雖然美國公布9月消費者信心下降，但投資人熱情未受影響，美股4大指數週二收高，道瓊工業指數上漲83.57點或0.2%，收42208.22點，已連續4個交易日創收盤新高紀錄；標普500指數上漲14.36點或0.25%，收5732.93點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲100.25點或0.56%，收在18074.52點；費城半導體指數揚升65.97點或1.31%，收5091.78點。

個股方面，台積電ADR大漲7.21美元或4.13%，收在181.97美元，創下7月中以來的近兩個月新高。AI領頭羊輝達（NVIDIA）也大漲4.61美元或3.97%，收120.87美元；特斯拉（Tesla）上漲4.27美元或1.71%，收254.27美元。有望激勵國內相關概念股。

群益投顧總經理范振鴻分析，第4季最重要的國際事件就是11月5日美國將舉行總統大選，目前選情依舊白熱化，在不確定因素下，預估第4季台股指數大約落在21000點至24500點區間震盪。

在產業方面，10月上旬特斯拉（Tesla）將發表無人駕駛計程車Robotaxi，另外輝達備受矚目的GB200 AI晶片也準備於第4季正式出貨，將牽動相關概念股表現，范振鴻認為成長股的股價空間可望大於指數。

台積電 美國聯準會

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