大摩上調台積營收獲利

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，終端客戶群對於人工智慧（ＡＩ）的需求有增無減，台積電CoWoS產能擴張將提早一年出現。大摩上調台積電明年的預估CoWoS產能、資本支出、營收及獲利，並將目標價從一二二○元上調到一二八○元，維持「優於大盤」評級。

大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，ＡＩ資本支出仍然強勁，例如最近甲骨文就呼籲增加繪圖處理器（ＧＰＵ）的供給。台積電原本計畫在二○二六年擴大CoWoS產量到每月八萬片，詹家鴻指出，目前來看，這目標在二○二五年底就可提前實現。台積電新購買的群創廠房（代號AP8）可望加入生產行列。

詹家鴻的基本假設是，英特爾將繼續把個人電腦中央處理器（Lunar Lake及其下一代）委外給台積電的三奈米製程，但大摩仍無法證實這一點。不過，基於ＡＩ半導體的強勁需求，詹家鴻預估台積電的三奈米產能將由今年的九萬片擴大至明年的十二萬片。

至於二奈米，雖然iPhone 17明年將繼續使用三奈米（改良版的Ｎ３Ｐ），但詹家鴻預估台積電將從今年的一萬片擴張至明年的五萬片。到二○二六年，預估台積電將進一步將二奈米擴產到八萬片（因iPhone採用），三奈米則擴產到十四萬片（包括美國廠的二萬片）。

此外，詹家鴻將台積電明年預估資本支出，由三五○億美元上調至三八○億美元。他認為，台積電長期成長動能強勁，毛利率擴張，以二○二五年的預估獲利來看，本益比只有十八倍，在亞洲半導體股中顯得更有吸引力。台積電也是大摩大中華半導體股的首選個股。