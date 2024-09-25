投信連27買 躍護盤主將

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股9月行情持續震盪，在投信連27買帶動下，不僅再次寫下史上第五長連買紀錄，也助攻台股多頭連連反攻半年線、月線、昨（24）日再次站回季線，全年至今買超達7,043億元，不僅寫下歷史單年新高紀錄，並擠下八大公股行庫，成為國家隊護盤的新要角。

八大公股行庫進出動向是台股過往觀察政策多空重要指標，隨著近年被動式投資興起，ETF也成為勞退、勞保等政府基金的重要持股標的，加上ETF追求限期穩定報酬等操作方式，使得投信每日進出成為許多大戶、業內、法人觀察台股後續漲跌的重要指標。

根據統計，投信截至昨（24）日為止，再次連續27個交易日買超台股（合計買超1,119億元），為史上第五長連買紀錄；今年以來累計買超金額突破7,000億元、來到7,043億元，超越2022年的2,841億元，成為史上單年新高紀錄。

反觀過往政策護盤要角的八大行庫，在政府基金買盤分散給投信ETF後，雖仍是市場觀察政策對股市多空的重要指標，但今年以來買超金額為2,239億元，不如2022年的3,938億元，「國家隊主力換人做」跡象明顯。

觀察投信今年以來進出，以買超張數來看，前十大個股為聯電（2303）、中信金、長榮航、玉山金、世界、遠傳、台灣大、華南金、國票金、永豐金。

若以買超金額來看，以聯詠687億元居冠。

ETF 台股

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