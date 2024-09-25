季底作帳行情…指數站上所有均線 可望衝一波

台股昨（24）日在美股周一反彈，加上重量級國內法人雙論壇效應，外資空方慘遭軋空、出現認錯回補買盤，激勵行情開低走高且神龍擺尾，終場大漲146點、收22,431點，一舉飛越季線關卡。

市場專家指出，在法人圈普遍看好上市櫃公司9月營收下，基本面將成為最有力後盾，有望迎來季底作帳行情。

今年各月投信買賣超金額概況

昨日台股早盤一度下跌131點，但在外資瑞銀、群益投顧舉辦的投資論壇同步登場，使得法人對參與論壇的上市櫃公司業績掌握度更高，加上外資買盤進場加持，午盤起指數逐漸收斂跌點，尾盤更強拉上揚，收在本波反彈最高，並突破季線反壓，站上所有均線。

盤面上，個股漲少跌多，但類股則漲多跌少，19大類股中，航運股表現最強勢，類股指數勁揚3.6%，化學生醫跌1.5%最弱勢；族群中，半導體漲1%，AI漲0.2%；千金股則漲跌各半，檔數仍為14檔。

三大法人昨天共計買超台股136.8億元。其中，外資買超105.4億元、連續第四個交易日買超逾百億元，同時，外資在台指期未平倉淨空單降至31,749口、單日大減4,113口，為近期最大單日減幅，顯示外資空方出現認輸跡象；投信、自營商分別則買超7.2億元、24.2億元，三大法人罕見同步站在買方。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，基本面將是台股最大靠山。

以台積電來看，法人圈目前預估9月合併營收介於2,500億至2,600億元，第3季營收實績有望超過先前法說會釋出的財測7,520億元，再創單季新高，市場預期單季每股純益上看10元，今年前三季賺進三個股本，全年每股純益有望突破40元。

此外，在AI、AI PC前景看好的市場預期心理增溫下，許多操盤人已逢低加碼相關個股，也使得本季季底的法人、集團、企業作帳行情值得期待。