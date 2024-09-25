美國聯準會近日宣布降息2碼，顯示出對通膨控制的信心及對勞動市場的支持，不僅有助於刺激經濟增長，也為股市帶來了正面的反應。此次降息主要是彌補7月未降的1碼，並非經濟衰退的信號，因而有效消除了市場對經濟衰退的擔憂。

2024-09-24 23:48