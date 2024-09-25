台積期夜盤重登千元
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，終端客戶群對AI需求有增無減，台積電（2330）CoWoS先進封裝產能擴張將提早一年出現。大摩上調台積電明年的預估CoWoS產能、資本支出、營收及獲利，並將目標價從1,220元上調到1,280元，維持「優於大盤」評級。
台積電昨（24）日股價神龍擺尾，終場上漲10元、收987元，成為台股尾盤轉為勁揚的多頭總司令，市值增至25.59兆元。外資昨天買超台積電9,434張，連續四個交易日買超，周二ADR早盤漲約2%。台積電個股期夜盤昨天再度發威，盤中站上千元大關，最高一度攻上1,005元，為兩個多月來首度站回千元大關。
大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，AI資本支出仍然強勁，例如最近甲骨文就呼籲增加繪圖處理器（GPU）的供給。大摩最近調查顯示，台積電決定擴張CoWoS產能，從2026年提前一年到2025年，主要是來自於客戶的強勁需求，特別是輝達。
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