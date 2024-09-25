快訊

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

輝達上漲近4%！帶動美股道瓊、史指再創歷史新高 台積電ADR勁揚逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞銀：台股不貴 上看25,420…可關注金融、電信、高股息族群

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

瑞銀昨（24）日舉行「2024瑞銀台灣企業論壇」記者會，重量級分析師高喊AI相關整體需求將能延續到至少2025年，並看好今、明年台股走勢，其中，今年樂觀情境目標指數上看25,420點，「電子族群拉回即可布局」。

「2024瑞銀台灣企業論壇」由台灣區研究部主管艾藍迪（Randy abrams）等四位分析師挑大梁。

瑞銀台灣企業論壇重點
瑞銀台灣企業論壇重點

談到台股後市，瑞銀台灣策略分析師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，維持台股2024年底目標指數23,915點，樂觀情境下上看25,420點，並正向看2025年表現。

陳玟瑾說，在剔除前四大AI相關權值股的前提下，整體台股本益比仍位於歷史中位數區間。由於明年整體公司盈餘增長（即EPS）將超過歷史平均，回報仍具潛力，因此認為台股目前並不算太貴，建議投資人只要電子族群拉回即可布局。

此外，台股長期平均本益比為14倍左右、正一個標準差為17倍，而目前行情僅處在2025年的本益比5.5倍附近。由於預期台股將在2025年將迎來19%的獲利成長，成長幅度居亞洲市場排行第二，僅次於韓國市場，考慮未來獲利增長潛力，台股明年有望延續穩健的成長軌跡。

在今年的布局上，陳玟瑾認為可關注腳踏車、紡織產業。其中腳踏車產業庫存問題有望在明年春天前解決，預計明年營收增長可期；此外，由於11月將面臨美國總統大選的不確定性，建議選舉前平衡投資組合，偏向金融業、電信、高股息三大族群。

針對美國總統大選，艾藍迪表示，大選結果難以判斷，若共和黨勝選，國際貿易則更加激進，例如從中國大陸進口的一些產品，可能想要加60%關稅，總經團隊估計，可能會對中國大陸GDP產生約1.5%的影響，其他地區則加10%到20%的關稅，對科技產業鏈具風險、周期可能會回調；若是民主黨勝選，大機率會維持現狀。

在科技股展望方面，艾藍迪說，自今年3月以來，瑞銀團隊開始建議投資人對半導體股票要保持選擇性（擇優布局），並以平衡的策略推薦半導體及下游硬體公司，不過與AI相關的整體需求，將能延續到至少2025年。

至於在傳統消費類需求上，目前的庫存相對較低，與2021年底供應鏈過剩的情況截然不同。

台股 瑞銀

延伸閱讀

瑞銀台灣：若川普當選 恐導致2026年的經濟衰退

電子機電股走弱 台股下跌逾百點後跌幅收斂

0050成分股逾50%都是台積電...直接買護國神山就好？網反推1組合績效大勝

台指期 外資加碼空單

相關新聞

瑞銀：台股不貴 上看25,420…可關注金融、電信、高股息族群

瑞銀昨（24）日舉行「2024瑞銀台灣企業論壇」記者會，重量級分析師高喊AI相關整體需求將能延續到至少2025年，並看好...

季底作帳行情…指數站上所有均線 可望衝一波

台股昨（24）日在美股周一反彈，加上重量級國內法人雙論壇效應，外資空方慘遭軋空、出現認錯回補買盤，激勵行情開低走高且神龍...

投信連27買 躍護盤主將

台股9月行情持續震盪，在投信連27買帶動下，不僅再次寫下史上第五長連買紀錄，也助攻台股多頭連連反攻半年線、月線、昨（24...

股價連漲族 短多青睞

台股近日震盪偏多，盤面資金良性輪動，個股表現空間優於大盤。法人指出，洋華（3622）、偉詮電等強勢股至少連三日收高，上漲...

七大概念股 中長線可期

隨時序即將邁入今年最後一季，本土法人紛紛釋出最新看法。其中凱基投顧看好美國總統大選後的行情表現，並建議七大產業作為中長期...

今日最夯股／土洋法人連日加碼 洋華基本面出現大利多？

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。