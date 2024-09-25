貨櫃三雄明年營運 法人唱旺

長榮海運（2603）6月27日除息，歷經三個月，昨（24）日完成填息，收盤價為204元。長榮是今年貨櫃三雄填息完成的最後一棒，顯示市場資金全面重回海運業。法人預期，紅海危機續航、美東碼頭罷工傾軋之下，貨櫃三雄明年營運仍很可期待。

最新的法人報告給予長榮海運維持買進的投資建議，有國內法人報告已經喊出目標價250元。長榮海運上周五法說會，讓法人對貨櫃輪未來營運展望更有信心。貨櫃三雄包括長榮、陽明、萬海昨日股價全面收高。

值得注意的是，以色列23日對黎巴嫩真主黨發動大規模空襲，造成近500人喪生，為2006年以色列-真主黨戰爭來死亡人數最多的一天，美國國防部證實增派兵力前往中東因應情勢，加劇外界對雙方全面開戰的憂慮。專家指出，這些攻擊也顯示紅海危機依然看不到終點。

彭博資訊經濟學家指出，以黎最新衝突顯示已進入第12個月的紅海危機，依然看不到終點，也暗示最近的貨櫃航運費率修正幅度可能縮小，全球航運業可能繼續繞道南非好望角，使船運運能受限，在年底前都將支撐費率。

另外，陽明海運已宣布明年第1季不會返回紅海，各家業者目前也都開始認為，必須要等到中東地緣政治問題解決，在船舶行駛安全下才會重返，預計明年美國線的長約價格會比今年好。