2024瑞銀台灣企業論壇 分析師：2025年台股仍正向看好

「2024瑞銀台灣企業論壇」24日下午登場，由台灣區研究部主管艾藍迪（Randy abrams）等四位分析師挑大樑。對於台股後市，瑞銀台灣策略分析師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，維持台股2024年底目標指數23,915點，樂觀情境下上看25,420點，並正向看好2025年的表現。

陳玟瑾說，在剔除前四大AI相關權值股的前提下，整體台股本益比仍位於歷史中位數區間。由於明年整體公司盈餘增長（即EPS）將超過歷史平均，回報仍具潛力，因此認為台股目前並不算太貴，建議投資人只要電子股族群拉回即可布局。

此外，台股長期平均本益比為14倍左右、正一個標準差為17倍，而目前行情僅處在2025年的本益比5.5倍附近。由於預期台股將在2025年將迎來19%的獲利成長，成長幅度居亞洲市場排行第二，僅次於韓國市場，考慮未來獲利增長潛力，台股明年有望延續穩健的成長軌跡。

在今年的布局上，陳玟瑾認為可關注腳踏車、紡織產業。其中腳踏車產業庫存問題有望在明年春天前解決，預計明年營收增長可期；此外，由於11月將面臨美國總統大選的不確定性，建議選舉前平衡投資組合，偏向金融業、電信、高股息三大族群。

針對美國總統大選，艾藍迪表示，大選結果難以判斷，若共和黨勝選，國際貿易則更加激進，比方說從中國大陸進口的一些產品，可能想要加60%的關稅，總經團隊估計，可能會對中國大陸的GDP，產生大概約1.5%的影響，其他地區則加10%到20%的關稅，對科技產業鏈具風險、周期可能會回調；若是民主黨勝選的話，大機率會維持現狀。

在科技股展望方面，艾藍迪說，自今年3月以來，瑞銀團隊開始建議投資人對半導體股票要保持選擇性（擇優布局），並以平衡的策略推薦半導體及下游硬體公司，不過與AI相關的整體需求，將能延續到至少2025年。

至於在傳統消費類需求上，目前的庫存相對較低，與2021年底供應鏈過剩的情況截然不同。當時，由於擔心供不應求，許多下游客戶重複下單，造成了大量庫存。現在的情況，市場則不再面臨相同的庫存壓力。