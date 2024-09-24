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凱基投顧：台股探底危機已除 宜趁美國選前逢低布局

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股過去一個多月「關關難過關關過」，尤其美聯準會降息2碼，卻適時安撫市場情緒，消除經濟步入衰退擔憂，凱基投顧預期，台股探底危機已解除，建議可在11月5日美國總統大選選前震盪期間，進行中長期布局。

台股先前歷經美國8月就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美國總統大選辯論、Fed利率決策會議等干擾，但因Fed主席鮑爾巧妙稱9月降息2碼當中，1碼是為彌補7月該降未降部分，提振市場信心，美道瓊、標普指數攜手先行創高。

凱基投顧追蹤1970年代以來，Fed啟動降息周期後的九次金融市場變化，股市表現漲跌互見，但若將當時經濟環境分為「未衰退」與「衰退」，可明顯看出其中脈絡，「未衰退」情境的降息對股市偏向正面，降息後的1個月、2個月、3個月、6個月，股市平均報酬率分別達1%、4%、7%、12%。

相對而言，「衰退」情境降息的股市平均報酬率分別為1%、0%、-6%、-7%，意味最終反映仍是基本面優劣。

根據目前各項經濟數據，凱基投顧研判仍以「不衰退」機率為大，由此支撐未來半年台股以漲勢居多，惟現階段尚需面臨就業市場放緩以及美國總統大選的變數，導致短期以震盪整理為主。

凱基投顧認為，今年底前的主要難關，只剩美國總統大選的不確定性，因為將顯著影響美國長期貿易政策，但就三種美國總統大選結果情境分析來看，「不論誰勝選，股市都將回歸基本面而上漲，惟有川普敗選但不認輸並引發政治動盪，才容易重挫」。

凱基投顧表示，待選舉變數釐清後，台股才容易迎來大幅彈升，建議投資人開始進行中長期布局，看好族群包含AI、iPhone、電競、電子紙、摺疊機、金融、高殖利率等七大族群。

此外，「凱基股股漲」節目主持人暨資深分析師許高銘表示，Fed降息2碼後，美股整體反應算是中性平穩，未來到底經濟是硬著陸還是軟著陸仍難判斷，且美國總統大選選情尚不明朗，預期台股至10月應以震盪盤整為主，短線操作選股重於指數。

但對中長線投資人而言，10月震盪整理期間卻是不錯的布局機會，建議可於每周一至每周五晚上九點鎖定凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」頻道的專業分析，留意每日市場洞察並把握布局時機。

凱基投顧 台股 總統大選 美國

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