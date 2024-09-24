就市論勢／矽光子、工具機 聚光

盤勢分析

美國聯準會近日宣布降息2碼，顯示出對通膨控制的信心及對勞動市場的支持，不僅有助於刺激經濟增長，也為股市帶來了正面的反應。此次降息主要是彌補7月未降的1碼，並非經濟衰退的信號，因而有效消除了市場對經濟衰退的擔憂。

根據過往經驗，只要經濟未陷入衰退，聯準會進入降息周期後，股市通常呈現上漲趨勢。然而，短期內台股仍面臨就業市場放緩和美國總統大選等變數，可能呈現震盪整理的走勢。

今年底前的主要不確定性來自美國總統大選，其結果將顯著影響美國長期貿易政策。根據歷史數據顯示，大選前二至三個月股市常出現劇烈震盪，選後則易反彈，建議投資者在選前震盪期間開始進行中長期布局。

長期來看，資料中心、無線通訊和車用電子將成為推動半導體產業持續成長的三大支柱，預估2030年全球半導體市場規模將突破1兆美元。

隨著全球終端消費品庫存逐漸回到相對健康水位，激勵客戶端陸續啟動庫存回補，加上消費性電子產品進入旺季，相關產品的拉貨動能也隨之增強。此外，隨著AI技術的發展，消費性電子產品的需求逐步回升，2025年有望迎來一波換機潮，尤其是在PC及手機市場。

投資建議

台灣科技產業在AI浪潮中的優勢地位，將為台股帶來新的增長動能，未來幾年內，半導體、消費性電子及AI技術的落地應用將成為市場增長的主要驅動力。

投資者可關注資金擁簇的半導體設備股、特用化學品、自動化相關的工具機、底部型態確立的低基期股，以及規格升級受惠的矽光子族群等，建議投資者在選前震盪期間開始進行中長期布局。