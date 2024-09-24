快訊

大醫院加護病房 超級細菌抗藥性逾7成

輝達上漲近4%！帶動美股道瓊、史指再創歷史新高 台積電ADR勁揚逾4%

5D反詐行動 「五不」護身

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
臺灣證券交易所舉辦防範金融投資詐騙宣誓典禮，行政院打詐指揮中心執行秘書黃國師（左起）、刑事警察局局長周幼偉、內政部警政署署長張榮興、金管會證期局局長張振山、證交所董事長林修銘、證券商公會理事長陳俊宏等出席。　記者蔡靜紋／攝影
臺灣證券交易所舉辦防範金融投資詐騙宣誓典禮，行政院打詐指揮中心執行秘書黃國師（左起）、刑事警察局局長周幼偉、內政部警政署署長張榮興、金管會證期局局長張振山、證交所董事長林修銘、證券商公會理事長陳俊宏等出席。　記者蔡靜紋／攝影

詐騙已是全民公敵，臺灣證券交易所挺身站出來，引領證券市場對抗投資詐騙。化身打擊詐騙大隊長的證交所董事長林修銘昨（24）日表示，因應詐騙盛行，證交所將推出「5D反詐行動」，將從三大核心推動方向努力。

「5D反詐行動」是五個Don’t，提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」；三大核心推動方向，包括引導民眾提升識詐知能；結合證券商打造證券市場防詐韌性，5D反詐行動主動串連證券商；結合社群平台偵測技術，加強證券市場防詐阻斷。

此外，林修銘強調，證交所希望能做得更多，未來規劃與通訊偵測業者合作，如GoGoLook，討論導入Watchmen商譽保護服務進行偽冒偵測，偵測範圍包含社群平台、網址網域、電話及簡訊等，以及與LINE等平台業者合作，期望能更進一步阻斷詐騙資訊的傳播，避免投資人受害。

證交所昨日舉辦反詐騙宣誓典禮，金管會證期局局長張振山、內政部警政署署長張榮興、證券商公會理事長陳俊宏蒞臨，而投信投顧公會理事劉宗聖、投保中心董事長張心悌、券商公會經紀業務委員會召集人詹正恩，以及元大、凱基、富邦、群益金鼎、元富、兆豐、國泰、華南永昌、永豐金等各大券商代表亦熱烈參與。

林修銘於典禮發布未來反詐騙行動規劃，將以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導，一系列活動包含10月8日、16日將接連舉辦發表會和論壇，後續更規劃一波接一波透過傳統及數位媒體、場景行銷、實體互動等方式，不斷向民眾推廣反詐騙，且不僅延續到明年。

他強調，證交所作為資本市場籌資及交易平台，打擊詐騙責無旁貸。證交所近年實體與數位並進，分齡分眾宣導反詐騙，並推出創意專網、有聲宣導、線上課程，引導民眾提升識詐知能。

此外，證交所也密切與警政單位合作，蒐報可疑投資詐騙廣告、假臉書粉專下架及通報詐騙LINE ID，並透過警廣播出反詐資訊。

另一方面，證交所已積極聯合證券商，要求置入反詐騙警語、關注高齡客戶，並推出「反詐騙聯防行動專區」，鼓勵證券商通報詐騙案例，幫助其他證券商及投資大眾參考因應，未來「5D反詐行動」會主動串連證券業者，藉助其專業和綿密通路，共同強化防詐體系。

詐騙 證交所 證券商

延伸閱讀

全福生技、邦睿生技創新板上市案 證交所拍板通過

證交所串聯各界宣誓打詐 啟動「5D反詐行動」強化防詐韌性

證交所串聯產官界宣誓打詐 啟動5D反詐行動

證交所防投資詐騙推5個Don't 明年投入7千萬元預算防詐

相關新聞

瑞銀：台股不貴 上看25,420…可關注金融、電信、高股息族群

瑞銀昨（24）日舉行「2024瑞銀台灣企業論壇」記者會，重量級分析師高喊AI相關整體需求將能延續到至少2025年，並看好...

季底作帳行情…指數站上所有均線 可望衝一波

台股昨（24）日在美股周一反彈，加上重量級國內法人雙論壇效應，外資空方慘遭軋空、出現認錯回補買盤，激勵行情開低走高且神龍...

投信連27買 躍護盤主將

台股9月行情持續震盪，在投信連27買帶動下，不僅再次寫下史上第五長連買紀錄，也助攻台股多頭連連反攻半年線、月線、昨（24...

股價連漲族 短多青睞

台股近日震盪偏多，盤面資金良性輪動，個股表現空間優於大盤。法人指出，洋華（3622）、偉詮電等強勢股至少連三日收高，上漲...

七大概念股 中長線可期

隨時序即將邁入今年最後一季，本土法人紛紛釋出最新看法。其中凱基投顧看好美國總統大選後的行情表現，並建議七大產業作為中長期...

今日最夯股／土洋法人連日加碼 洋華基本面出現大利多？

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。