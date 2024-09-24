5D反詐行動 「五不」護身

詐騙已是全民公敵，臺灣證券交易所挺身站出來，引領證券市場對抗投資詐騙。化身打擊詐騙大隊長的證交所董事長林修銘昨（24）日表示，因應詐騙盛行，證交所將推出「5D反詐行動」，將從三大核心推動方向努力。

「5D反詐行動」是五個Don’t，提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」；三大核心推動方向，包括引導民眾提升識詐知能；結合證券商打造證券市場防詐韌性，5D反詐行動主動串連證券商；結合社群平台偵測技術，加強證券市場防詐阻斷。

此外，林修銘強調，證交所希望能做得更多，未來規劃與通訊偵測業者合作，如GoGoLook，討論導入Watchmen商譽保護服務進行偽冒偵測，偵測範圍包含社群平台、網址網域、電話及簡訊等，以及與LINE等平台業者合作，期望能更進一步阻斷詐騙資訊的傳播，避免投資人受害。

證交所昨日舉辦反詐騙宣誓典禮，金管會證期局局長張振山、內政部警政署署長張榮興、證券商公會理事長陳俊宏蒞臨，而投信投顧公會理事劉宗聖、投保中心董事長張心悌、券商公會經紀業務委員會召集人詹正恩，以及元大、凱基、富邦、群益金鼎、元富、兆豐、國泰、華南永昌、永豐金等各大券商代表亦熱烈參與。

林修銘於典禮發布未來反詐騙行動規劃，將以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導，一系列活動包含10月8日、16日將接連舉辦發表會和論壇，後續更規劃一波接一波透過傳統及數位媒體、場景行銷、實體互動等方式，不斷向民眾推廣反詐騙，且不僅延續到明年。

他強調，證交所作為資本市場籌資及交易平台，打擊詐騙責無旁貸。證交所近年實體與數位並進，分齡分眾宣導反詐騙，並推出創意專網、有聲宣導、線上課程，引導民眾提升識詐知能。

此外，證交所也密切與警政單位合作，蒐報可疑投資詐騙廣告、假臉書粉專下架及通報詐騙LINE ID，並透過警廣播出反詐資訊。

另一方面，證交所已積極聯合證券商，要求置入反詐騙警語、關注高齡客戶，並推出「反詐騙聯防行動專區」，鼓勵證券商通報詐騙案例，幫助其他證券商及投資大眾參考因應，未來「5D反詐行動」會主動串連證券業者，藉助其專業和綿密通路，共同強化防詐體系。