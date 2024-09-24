主動式、平衡型 ETF 證交所：明年第2季有機會首檔上市

臺灣證券交易所董事會24日通過主動式ETF及被動式平衡型ETF部分修正草案，上市買賣、停止買賣、終止上市及上市費用計算等均比照現行指數股票型基金。證交所主管表示，預計法規年底前準備完備，明年便可開放投信業者申請，第2季「很有機會」看到國內首檔主動式ETF掛牌上市，快則甚至提前至第1季。

金管會全速推動亞洲資產管理中心，在投信業方面，將開放投信發行主動式、平衡型ETF業務。證交所配合修正相關規章，24日董事會通過修訂「營業細則」、「有價證券上市審查準則」、「有價證券上市契約準則」、「有價證券上市費費率表」及「有價證券上市審查費收費辦法」等五部，內容包含上市申請、停止買賣、終止上市及上市費率計算，原則均比照現行指數股票型基金規定。

證交所發言人暨副總杜惠娟表示，目前證交所掛牌的ETF都是被動式ETF，配合主管機關開放主動式、多資產ETF，主管機關將修訂管理辦法，證交所則提前修訂營業細則，目前交易所方面的十餘個法規都已修訂，將呈送主管機關，而主管機關也預計在9月底左右預告法規，待60天預告期通過後，才會審查交易所的營業細則修正案，整體來說，相關法規在今年底法規(主管機關母法及配套措施)都會準備完畢，明年就可以開放申請。

此外，主動式ETF將採取「全揭露」模式，將規定業者當天揭露成分股清單、權重。

目前ETF審查雖都已交由交易所行政審查，但主動式、多資產ETF的申請首案，尚未敲定是證期局或證交所審查。不過，按往例推測，第一件可能會由主管機關親自審查；業者申請案一旦通過，且立刻啟動募集，預料一個月後可掛牌上市。

杜惠娟表示，投信業者對新種業務都非常有興趣，尤其是主動式，不只國內投信，連外商投信都表達高度興趣。例如有外商投信最近發了滿多檔ETF，但其競爭優勢比較難在台灣展現，而被動式競爭力又沒那麼強，因此自從有要開放主動式ETF消息出來後，有多家外商公司表達發行興趣。

證交所在修正營業細則過程，多次拜訪業者、與業者開會討論，業者大多對主動式法規沒意見，但對於多資產ETF方面，因目前開放的是股、債固定比率，有業者表達希望固定比率可否有一些彈性，杜惠娟表示，對於未來是否開放彈性比率，將等新業務上路一段時間後，再討論是否放寬。

杜惠娟表示，後續證交所將配合修正指數審查、資訊申報、證券編碼及各項交易規範等規章，並陳報主管機關，並預計於今年底前完成電腦作業系統調整，期能於2025年迎接首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF上市掛牌交易。

此外，為利投資人及發行業者充分了解新商品相關知識及規範，證交所將持續透過專題報導、新聞稿、懶人包及講座等各類宣導管道，完整介紹主動式ETF及被動式平衡型ETF之基本知識與產品面、發行面及交易面等規範。

截至2024年8月，ETF資產規模達5.8兆元，躍居亞洲第三，過去五年上市ETF規模成長四倍，受益人數超過1,100萬人，目前上市ETF掛牌檔數達168檔，均為被動式ETF，是以追蹤標的指數報酬表現為投資目標。

金管會參酌國際ETF發展趨勢，國外主動式ETF規模快速成長，開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF。主動式ETF在商品特性上與現行被動式ETF不同，是以基金經理人之專業判斷操作基金資產，並無追蹤、模擬或複製特定指數表現；而被動式平衡型ETF則是在現行被動式ETF的架構下，新增所追蹤的標的指數可以同時包含股票及債券，使被動式ETF產品架構更多元。