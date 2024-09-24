快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

連四買！外資買超105億元 買賣超個股冠軍竟都是金融股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

台股24日收復季線，以22,431.78點收盤，上漲146.25點，三大法人同步買超，外資買超105.46億元，連四買，買賣超個股冠軍都是金融股，持續買超新光金（2888）65,179張，連17買，賣超中信金（2891）36,640張，另外，台新金（2887）也續遭外資賣超10,943張；領軍大盤衝上季線的台積電（2330）則獲外資買超9,434張。

台股早盤以22,273.79點開出，一度下滑至22,154.55點，之後往上拉升，午盤後翻紅，權王台積電開低走高收最高，最後一盤爆5,170張買單，一口氣拉升4元，終場以987元收盤，上漲10元，漲幅1.02%，市值增達25兆5,964億元。

聯發科（2454）也是開低走高收最高，以1,195元收盤，上漲50元，漲幅4.36%，鴻海（2317）同樣是開低後翻紅，以183元收盤，漲幅1.66%；航運股收盤上漲3.63%，漲幅居各類股之冠，貨櫃三雄領軍上攻，長榮（2603）衝上200元，以204元收盤，漲幅4.61%，陽明海運（2609）漲幅4.8%，收在67.6元，萬海（2615）以漲停90.7元收盤。

權值股領軍下，大盤指數收在22,431.78點，上漲146.25點，漲幅0.66%，站上季線，三大法人同步買超，合計買超134.36億元，外資買超105.46億元，投信買超4.69億元，自營商買超（合計）24.2億元，其中自營商（自行買賣）買超10.09億元，自營商（避險）買超14.1億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、長榮航、國泰金、長榮、萬海、元大滬深300正2、中信中國高股息、台積電、元大台灣價值高息、富邦金等；新光金高居外資買超冠軍，單日獲買超65,179張，連17買。

外資買超個股前十大中金融股占3檔，國泰金也獲外資買超24,910張，連五買，另外，外資買超富邦金8,286張，連七買；但是，中信金則是居外資賣超冠軍，遭外資賣超36,640張，終止連二買，台新金也遭外資賣超10,943張，連六賣，近10個交易日中外資僅買超1天。

權王台積電是台股大盤衝上季線的主要動能，外資買超9,434張，連四買；航運股為漲幅領先的類股，外資買超長榮航33,002張，居第二大買超個股，買超長榮21,934張，買超萬海18,898張，不過，陽明則是遭外資賣超1,714張。

外資賣超前十大個股依序為中信金、元大台灣50反1、永豐金、聯電、台新金、日月光投控、國泰20年美債正2、復華富時不動產、英業達、宏致等；賣超冠軍為中信金，永豐金也遭外資賣超16,528張。

中信金 台股 外資 新光金 金融股

延伸閱讀

「新新併」落幕…他存股30張台新金問要賣嗎？ 網喊：25可能還太小看

外資買超115億元！這檔買最多、連16買 但續賣台新金

經濟日報社論／中信金放棄收購新光金的啟示

「幸好我有第一金（2892）」近3年高股息成主流漸取代金融股！ 存股哥曝「4優點」

相關新聞

連四買！外資買超105億元 買賣超個股冠軍竟都是金融股

台股24日收復季線，以22,431.78點收盤，上漲146.25點，三大法人同步買超，外資買超105.46億元，連四買，...

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

台股24日由黑翻紅，成功站上季線（22,315點），終場收22,431.78點，漲146.25點、漲幅0.6%，成交金額...

台股上漲146點 三大法人買超134億元

台股24日盤中一度走跌，尾盤在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股帶領下，收在最高22,431.78點，上漲1...

台股可以買嗎？法人說不急 曝這個時候股市才轉為多頭

台股在美國聯準會（Fed）宣布降息後進一步推升，24日收復季線，以22,431.78點收盤，上漲146.25點，光是權王...

凱基投顧預期台股探底危機解除 中長線布局看好七族群

台股過去一個月迎來多重變數，包含8月份就業數據、蘋果iPhone16新機發布、美總統大選辯論、美國聯準會利率決策會議等，...

台股開盤下跌11點 台積電下挫1元開976元

台股24日開盤指數為22,273.79點，下跌11.74點。台積電（2330）開盤價為976元，下跌1元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。