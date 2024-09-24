連四買！外資買超105億元 買賣超個股冠軍竟都是金融股

台股24日收復季線，以22,431.78點收盤，上漲146.25點，三大法人同步買超，外資買超105.46億元，連四買，買賣超個股冠軍都是金融股，持續買超新光金（2888）65,179張，連17買，賣超中信金（2891）36,640張，另外，台新金（2887）也續遭外資賣超10,943張；領軍大盤衝上季線的台積電（2330）則獲外資買超9,434張。

台股早盤以22,273.79點開出，一度下滑至22,154.55點，之後往上拉升，午盤後翻紅，權王台積電開低走高收最高，最後一盤爆5,170張買單，一口氣拉升4元，終場以987元收盤，上漲10元，漲幅1.02%，市值增達25兆5,964億元。

聯發科（2454）也是開低走高收最高，以1,195元收盤，上漲50元，漲幅4.36%，鴻海（2317）同樣是開低後翻紅，以183元收盤，漲幅1.66%；航運股收盤上漲3.63%，漲幅居各類股之冠，貨櫃三雄領軍上攻，長榮（2603）衝上200元，以204元收盤，漲幅4.61%，陽明海運（2609）漲幅4.8%，收在67.6元，萬海（2615）以漲停90.7元收盤。

權值股領軍下，大盤指數收在22,431.78點，上漲146.25點，漲幅0.66%，站上季線，三大法人同步買超，合計買超134.36億元，外資買超105.46億元，投信買超4.69億元，自營商買超（合計）24.2億元，其中自營商（自行買賣）買超10.09億元，自營商（避險）買超14.1億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、長榮航、國泰金、長榮、萬海、元大滬深300正2、中信中國高股息、台積電、元大台灣價值高息、富邦金等；新光金高居外資買超冠軍，單日獲買超65,179張，連17買。

外資買超個股前十大中金融股占3檔，國泰金也獲外資買超24,910張，連五買，另外，外資買超富邦金8,286張，連七買；但是，中信金則是居外資賣超冠軍，遭外資賣超36,640張，終止連二買，台新金也遭外資賣超10,943張，連六賣，近10個交易日中外資僅買超1天。

權王台積電是台股大盤衝上季線的主要動能，外資買超9,434張，連四買；航運股為漲幅領先的類股，外資買超長榮航33,002張，居第二大買超個股，買超長榮21,934張，買超萬海18,898張，不過，陽明則是遭外資賣超1,714張。

外資賣超前十大個股依序為中信金、元大台灣50反1、永豐金、聯電、台新金、日月光投控、國泰20年美債正2、復華富時不動產、英業達、宏致等；賣超冠軍為中信金，永豐金也遭外資賣超16,528張。