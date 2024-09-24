「複委託×跨境集保」國家隊 合作共贏展新局

臺灣集中保管結算所9月24日與13家複委託證券商，舉行「複委託×跨境集保─合作共贏」發表會，共組複委託國家隊，以讓證券商降低成本有感、服務更便利有感、投資人資產保障有感的三大行動目標，邁向複委託跨境保管新紀元。

金管會證期局長張振山致詞表示，全球資本市場蓬勃發展，吸引不少國人透過國內券商以「複委託」作為投資管道，目前我國已有38家證券商經營複委託業務，其業務涵蓋49個國家、72個證券交易市場的有價證券。今年複委託投資市場更是快速成長，前八月複委託成交金額高達5兆592億元，已逾去年一整年的總成交量。隨交易量成長，投資人安全保障更形重要，金管會今年5月修法，明定複委託券商得委由集保結算所保管外國有價證券，增加複委託證券商的選擇彈性，也強化投資人權益保障，創造市場合作共贏局面。

集保結算所董事長林丙輝強調，在金管會指導下，集保結算所提供金融市場各項服務，對於跨境保管業務亦有多年經驗，保管外國有價證券規模已達新臺幣5兆元，今年起與Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通等四大全球保管機構合作，結合各證券商發揮在地化優勢，將國人複委託買賣外國有價證券委由集保結算所保管，除能降低保管成本及風險外，亦可提升跨機構整合效率，透過集保結算所建置自動化、標準化的訊息傳遞及24小時不間斷的服務，創造更安全的交易環境。

在各界共同努力下，集保結算所複委託服務已建置完成，其中元大證券、元富證券、永豐金證券、台新證券、兆豐證券、統一證券、第一金證券、國票證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券等13家業者均與集保結算所簽約。依證券商公會統計，該13家業者2023年交易金額合計達市占率九成，足顯對市場的影響力。

集保結算所秉持「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」及「共推金融市場永續發展」三大願景，持續與證券商攜手合作，提供全方位的投資人服務。未來將以複委託跨境保管多元資產為出發點，致力於提升資產活化價值，並協助主管機關建立兼具安全與發展的新金融市場，成為臺灣前進亞洲資產管理中心的重要基石。