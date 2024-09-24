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台股上漲146點 三大法人買超134億元
台股24日盤中一度走跌，尾盤在台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股帶領下，收在最高22,431.78點，上漲146.25點，漲幅0.66%，站上季線，成交量3,448.37億元，三大法人買超134.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超105.46億元，投信買超4.69億元，自營商買超（合計）24.2億元，其中自營商（自行買賣）買超10.09億元，自營商（避險）買超14.1億元。
台積電收987元，上漲1.02%，聯發科午盤後買單湧入，收1,195元，漲幅逾4%。IP股M31苦吞第二根跌停，收798元，世芯-KY也下跌5%，收2,185元。矽光子概念股漲跌互見，上詮、聯鈞、眾達-KY皆上漲，但波若威、光聖等下跌。受到以色列、黎巴嫩衝突加劇、美國碼頭工人將罷工的消息帶動，航運股走強，萬海攻上漲停，長榮、陽明漲幅逾4%，長榮收204元。
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