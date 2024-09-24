台股可以買嗎？法人說不急 曝這個時候股市才轉為多頭

台股在美國聯準會（Fed）宣布降息後進一步推升，24日收復季線，以22,431.78點收盤，上漲146.25點，光是權王台積電（2330）就貢獻約83點，近日來外資也有回流台股的跡象，這個時候可以進場買進布局了嗎？法人坦言，「不急著買」，預期10月下旬股市將轉為多頭，短線仍將是量縮整理的格局，可採取「買黑賣紅」來回操作方式來因應，看好特斯拉概念股及機器人概念股將有機會表現，可以留意。

台股在9月4日重挫999點，盤中曾跌落至22,000點之下，各均線都失守，隨後往上拉升，9月19日在Fed宣布降息2碼的激勵下，推升大盤指數往季線叩關，24日開低震盪，早盤以22,273.79點開出，一度下滑至22,154.55點，不過，隨著台積電翻紅，指數也翻紅，終場收復季線。

統一投顧董事長黎方國表示，Fed降息利多下，台股成交量並未放大，主要仍是面臨一些不確定因素的干擾；以降息2碼來看就有兩派的看法，有認為是景氣不好所以一口氣降息2碼，但也有一派則是認為景氣並沒有不好，加上還有美國政府10月又面臨可能關門的問題，因此，僅是降息利多似乎撐不起股市的大漲走勢。

不過，黎方國認為，台股在10月下旬將轉為多頭，理由有9點，首先是台積電10月18日將登場的法說會，將可望釋出樂觀展望的訊息；其次則是美國總統大選民調領先者明朗，不確定性因素消除；再來就是Fed降息利多效應發酵，亞幣走強，資金重返台股，黎方國解釋，通常在降息的第1個月，股市震盪居多，第2月降息效應將大幅發酵。

另外，黎方國說，蘋果新機熱賣、輝達（NVIDIA）GB200開始出貨、進入美國傳統消費旺季等也將有助股市的表現，且以歷史統計來看，過去10年來，11月是美股上漲機率最高的月份，上漲機率達80%，台股則是落在12月。

黎方國分析，技術面上來看，8~10月股市已經區間盤整達3個月，且成交量萎縮，有利多頭重掌兵符；最後一點則是年底投信法人及集團作帳行情啟動；黎方國強調，預期在10月18日台積電法說會後，將有很多的利多發酵，股市將在10月下旬轉為多頭。

黎方國認為，短線恐仍是弱勢震盪整理，因此不急著買進，可以先來回操作，「買黑賣紅」，由於特斯拉預計10月10日將發表自動計程車，近期股價上漲，已收復今年來的跌幅，相關特斯拉概念股、機器人概念股值得留意。

證券分析師張陳浩坦言，美國總統選後，不確定因素消除，台股將會大漲，但是選前出現上漲無量，且愈靠近選舉，量能恐將再縮；不過，不排除有買盤提早卡位，以10月較有機會，至於是10月初或是10月中，則還要觀察。

張陳浩認為，短線可以留意低位階的汽車零組件股，蘋果概念股包括鏡頭的大立光、亞光，及PA股的穩懋、全新，休息過後的矽光子族群等，另外，Fed啟動降息，具保險題材的金融股也值得布局。