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台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

台股24日由黑翻紅，成功站上季線（22,315點），終場收22,431.78點，漲146.25點、漲幅0.6%，成交金額3,448.3億元。另外，櫃買指數收跌0.3%。台積電（2330）收987元、漲10元。

強勢族群方面，貨櫃、散裝航運股集體量增勁揚，其中萬海（2615）攻上漲停板，陽明海運（2609）、長榮（2603）也收漲逾4%，散裝航運族群則由中櫃帶頭領漲、收漲停，正德（2641）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、新興（2605）、台航（2617）、中航（2612）、裕民（2606）等；航空族群的星宇航空（2646）、長榮航（2618）、華航（2610）也表現強勢。

科技股方面則漲跌互見，聯發科、鴻海、廣達、緯創等帶量收紅，高力、創意、廣明、勤誠等也上揚；反觀世芯-KY、智原、日月光投控、健策等則走弱。

其中，矽智財（IP）廠商 M31連二日重挫跌停，失守800元關卡，跳空跌停收798元。

法人分析，在美國聯準會已開啟降息循環，帶動全球風險性資產上揚，也激勵台股加權指數強勢上漲站上月線並挑戰季線，雖美國總統大選與美中關係不確定性，還有「政府關門」的議題持續干擾。

不過，美國企業投資穩健、零售銷售再創新高，短期技術面有利多方，儘管台股上方季線反壓仍大，但本周因適逢第3季季底法人作帳，只要成交量能逐步放大，行情可正面期待，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。

盤面個別族群表現，可關注電子以半導體設備、光通訊、樞紐、IC設計、PA、光學、再生能源為主軸，非金電以電機機械、貨櫃股、汽車零組件、自行車等族群為焦點。

台股 美國聯準會

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