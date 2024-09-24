電子機電股走弱 台股下跌逾百點後跌幅收斂
台股今天開低震盪走低，盤中指數滑落至22154.55點，下跌130.98點。除電子類股走弱，機電類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱，具運價聯想題材的航運股走強。
至10時46分，台股加權指數22229.2點，跌勢收斂至下跌56.33點，成交值新台幣1703億元。
台積電美國存託憑證（ADR）23日上漲0.68美元，收在174.76美元，漲幅約0.39%；不過台積電今天股價不漲反跌，最低達971元，下跌6元，市值降至新台幣25.18兆元，影響大盤約48點。
高價股信驊、大立光、世芯-KY、力旺及弘塑等紛紛走跌，影響整體電子類股指數下跌約0.77%。
傳統產業股漲跌互見，機電類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱；美東碼頭工人醞釀罷工，市場看好有利第4季運價想像空間，推升長榮、萬海等貨櫃族群今天股價勁揚，類股指數漲逾3%，表現相對強勢。
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